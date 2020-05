Crucible: il gioco gratis svela prezzo e ricompense del Battle Pass

Da un po’ di giorni è disponibile Crucible, lo sparatutto multigiocatore free to play di Amazon Game Studios. In questo gioco gratis dobbiamo scegliere un cacciatore e, coordinandosi con i compagni, usare i propri poteri per salire di livello e adattarsi al campo di battaglia, che muterà nel corso del match. Ci sono molteplici modalità ed eroi tra i quali scegliere, per divertirsi insieme agli amici. Al pari di molti altri giochi simili, Crucible offre un Battle Pass: vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Per iniziare, il Battle Pass di Crucible attualmente disponibile è quello per la Pre-Stagione: esso sblocca 80 livelli di ricompense, ovvero registrazioni vocali, skin per i personaggi, potenziamenti e crediti in-game. Per salire di livello e sbloccare le ricompense si deve completare le sfide e ottenere battle star. La Pre-Stagione durerà fino al 13 luglio. Il livello 80 di Crucible darà accesso a un codice Battle Pass che permette di scegliere tra una delle numerose skin leggendarie per i personaggi. Il Battle Pass, badate bene, è l’unico modo per ottenere tali skin all’interno del gioco gratis di Amazon.

Crucible – Esploratore

È stato inoltre presentato il Pacchetto dei fondatori Esploratore che contiene:

una skin epica per il Capitano Mendoza

500 crediti

Battle Pass per la Pre-Stagione

100 Battle Star (che equivalgono a 10 livelli del pass, con relative ricompense)

Il costo del pacchetto è di 12.49 euro e potete trovarlo già ora su Amazon in versione PC Steam.

Crucible – Predatore

Inoltre, è disponibile anche il Pacchetto dei fondatori Predatore che contiene:

una skin epica per il Capitano Mendoza

1000 crediti

una chiave per scegliere la tua skin preferita da una lista di skin di personaggi leggendarie

Battle Pass per la Pre-Stagione

200 Battle Star (che equivalgono a 20 livelli del pass, con relative ricompense)

Il costo del pacchetto è di 20.99 euro e potete trovarlo su Amazon, sempre in versione PC Steam

Crucible – Cacciatore

Infine, è possibile acquistare il Pacchetto dei fondatori Cacciatore che include:

una skin epica per il Capitano Mendoza

6000 crediti

la skin per la capsula di stabilità “Martello d’Oro”

una chiave per scegliere la tua skin preferita da una raccolta di skin di personaggi leggendarie

Battle Pass per la Pre-Stagione

400 Battle Star (che equivalgono a 40 livelli del pass, con relative ricompense)

Il costo del pacchetto è di 41.99 euro e potete trovarlo ovviamente su Amazon.