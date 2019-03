Cuphead arriva su Nintendo Switch

Cuphead sarà disponibile anche su Nintendo Switch presto: scopriamo tutti i dettagli sull'acclamato capolavoro di Studio MDHR!

Si è da poco concluso il primo Nintendo Direct dedicato agli indie (o meglio ancora, Nindies) per la console ibrida della casa di Kyoto. Gli annunci sono stati moltissimi, ma Nintendo è subito partita con il botto, annunciando che Cuphead arriverà su Switch il 18 aprile. Già ora è possibile preacquistare il titolo sul Nintendo eShop, per poterlo giocare subito quando sarà disponibile.

Cuphead è uno sparatutto retro a scorrimento orizzontale nel quale controlliamo un personaggio con la testa a forma di tazza (il nome forse l’aveva già suggerito), nel tentativo di riottenere la nostra anima, compiendo dei lavori per il Diavolo in persona. La nostra colpa è di aver ceduto al vizio, rischiato troppo al tavolo da gioco e avendo perso quindi tutto. Ora, anche in coop, possiamo giocare su Nintendo Switch a questo grande titolo.

La difficoltà è uno dei punti di forza di Cuphead: dovremo affrontare vari livelli a scorrimento orizzontatale, pieni di nemici pronti a farci la pelle, ma la vera peculiarità sono le molte bossfight uniche, che ci metteranno alla prova. Lo stile grafico richiama i cartoni degli anni venti e, in generale, è uno degli indie meglio animati in circolazione. Precedentemente il titolo era esclusiva Microsoft e quindi era disponibile unicamente su PC e Xbox One. Diteci, lo acquisterete su Nintendo Switch, oppure l’avete già completato in un altro formato?