Cuphead per Xbox One a 28€! OFFERTA a tempo!

Cuphead per Xbox One è la scelta ideale per gli appassionati dei classici giochi d'azione "run and gun". Questa edizione in particolare, include non solo il gioco base, ma anche l'espansione "The Delicious Last Course", insieme a 6 carte collezionabili e una tessera associativa al Cuphead Club. Un'immagine esclusiva dello Studio MDHR aggiunge ulteriore valore a questa edizione. Attualmente in promozione a soli €28,92 anziché il prezzo originale di €34,50, con uno sconto del 16%. È un'opportunità imperdibile per rivivere l'affascinante estetica dei cartoni degli anni '30 e sfidare una miriade di boss insidiosi.

Cuphead per Xbox One, chi dovrebbe acquistarlo?

Cuphead è un'esperienza imperdibile per gli appassionati di videogiochi che desiderano ritrovare l'atmosfera unica dei cartoni animati degli anni '30, con una sfida moderna. Questo gioco è particolarmente consigliato a chi ama i classici action "run and gun" e non teme le sfide difficili, grazie alla sua enfasi sulle battaglie contro i boss. La sua straordinaria grafica, realizzata con metodi tradizionali come l'animazione disegnata a mano e gli sfondi ad acquerello, unita a una colonna sonora jazz originale, lo rendono un vero e proprio cartone animato interattivo.

Con l'aggiunta dell'espansione "The Delicious Last Course", i giocatori avranno accesso a una vasta gamma di nuovi boss, armi e un nuovo personaggio giocabile, Ms. Chalice, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Inoltre, i collezionisti apprezzeranno gli omaggi esclusivi inclusi, come le 6 carte collezionabili e la tessera del Cuphead Club.

Al prezzo speciale di €28,92, anziché il costo originale di €34,50, "Cuphead" per Xbox One rappresenta un'offerta imperdibile per chi apprezza l'estetica e il fascino dei cartoni animati vintage. L'inclusione dell'espansione DLC, e degli omaggi esclusivi, rendono questa edizione perfetta per vivere o rivivere l'avventura di Cuphead e Mugman, sia per i veterani sia per i nuovi giocatori. Vi consigliamo di non lasciarvela sfuggire per aggiungere un pezzo di storia dei videogiochi moderni alla vostra collezione!

