Cyberpunk 2077: Keanu Reeves avrà una maggiore presenza nel gioco

Tramite un'intervista rilasciata da Luca Ward a TgCom24 è stato reso noto che il personaggio di Keanu Reeves avrà una maggiore presenza in Cyberpunk 2077.

Dopo esser stato ufficializzato che nel doppiaggio italiano di Cyberpunk 2077 sarà Luca Ward a dare la voce al personaggio di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, arrivano nuovi dettagli sulla presenza di quest’ultimo personaggio all’interno della nuova opera targata CD Projekt RED. Luca Ward è già stato il doppiatore di Keanu Reeves in molteplici film, oltre ad aver prestato la voce a Sam Fisher, il protagonista della serie Splinter Cell di Ubisoft.

Durante un’intervista concessa a TGcom24, Luca Ward ha svelato un interessante retroscena sullo sviluppo di Cyberpunk 2077. Da quello che ha dichiarato Luca Ward, Reeves avrebbe partecipato attivamente allo sviluppo del proprio personaggio in Cyberpunk 2077 tanto da pretendere, e ottenere, una sua maggiore presenza nel gioco rispetto a quanto previsto in origine dagli sviluppatori.

É proprio Luca Ward ad affermare di aver dovuto raddoppiare le ore in studio per occuparsi di prestare la sua voce a Johnny Silverhand nella versione in italiano del titolo. Questo aumento del tempo richiesto per registrare i dialoghi, dovrebbe proprio tradursi in una maggiore presenza del personaggio interpretato da Keanu Reeves. Le conseguenze che comportano tutto questo lavoro “extra” possiamo dedurre che sfoceranno in termini narrativi e nel rapporto tra Johnny e V, il personaggio interpretato dal giocatore stesso.

Vi ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. È stato confermato anche che Cyberpunk 2077 potrà contare su una modalità multigiocatore, che sarà però rilasciata più avanti in una data da definire: la priorità, per il D1, è la componente single player. Siete contenti di poter vedere maggiormente su schermo il personaggio interpretato da Keanu Reeves? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.