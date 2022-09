Durante il Night City Wire appena conclusosi, CD Projekt RED non ha parlato soltanto del prossimo update per Cyberpunk 2077. L’annuncio più atteso, infatti, è finalmente arrivato: il titolo avrà una nuova espansione. Phantom Liberty sarà il nome del primo vero e proprio DLC per il titolo dello studio polacco. Gli sviluppatori hanno, infatti, mostrato un primo teaser per il contenuto aggiuntivo e condiviso alcune informazioni in merito.

L’annuncio è arrivato al termine della live, quasi a sorpresa. Gli sviluppatori hanno presentato accuratamente i contenuti della patch 1.06 e parlato a lungo della nuova serie Netflix ispirata al gioco e, solo al termine dell’evento, hanno mostrato Phantom Liberty per Cyberpunk 2077. L’annuncio arriva con un brevissimo teaser trailer che accenna i contenuti del DLC senza però dare particolari informazioni in merito. Il focus sembra essere quello del futuro dei nuovi Stati Uniti e sembrano essere presenti fazioni contrastanti che si avvicenderanno in questo periodo complesso.

Al termine del trailer di Phantom Libery per Cyberpunk 2077, abbiamo visto anche il gradito ritorno di Keanu Reeves. L’attore, in una breve comparsa, ha ringraziato i fan e li ha incitati ad attendere il DLC. Il suo personaggio, infatti, sarà uno dei più interessanti ritorni di questo nuovo contenuto aggiuntivo per il titolo di CD Projekt RED. Non sappiamo molto altro sui contenuti di questo DLC, se non che non sarà lanciato nel corso del 2022 e che per avere maggiori informazioni dovremo ancora attendere.

L’evento si è concluso con questo annuncio ma, in precedenza, ha offerto molte informazioni sul prossimo update gratuito per Cyberpunk 2077, disponibile gratuitamente da oggi. L’aggiornamento sarà l’ultimo di grandi dimensioni pubblicati anche sulle console old gen e metterà le basi per l’introduzione di Phantom Liberty e degli altri futuri contenuti aggiuntivi. Phantom Liberty uscirà in un non meglio precisato 2023. La speranza è quella che possa essere disponibile già nella prima metà dell’anno ma dovremo aspettare maggiori informazioni per averne la certezza.