Durante il Night City Wire appena concluso, CD Projekt RED ha diffuso una serie di contenuti molto interessanti per il futuro di Cyberpunk 2077. L’evento è stato annunciato solo pochi giorni fa, con lo scopo, appunto di mostrare le novità per il gioco ma non si è limitato a quello. Tra le notizie più importanti, infatti, oltre ad una serie anime che arriverà su Netflix, è stato annunciato anche un nuovo aggiornamento disponibile da oggi: l’Edgerunners update.

Il contenuto aggiuntivo per Cyberpunk 2077 è stato introdotto con un nuovo trailer che alterna immagini del gioco con immagini tratte dall’anime in uscita. Questo a dimostrazione di quanto gli sviluppatori tengano al loro titolo in ogni forma. L’aggiornamento, come detto dagli stessi sviluppatori, non sarà come i precedenti focalizzati soprattutto su stabilità, user experience e risoluzione di diversi fix per vari bug che ancora affliggono il titolo di CD Project RED.

In questo caso, infatti, il nuovo update per Cyberpunk 2077 avrà una grande attinenza con il nuovo anime in arrivo su Netflix e con il prossimo, atteso, DLC. Per questo motivo, avremo molti contenuti ispirati alla prossima serie animata che includono gli abiti del protagonista e alcune armi ispirate ad esso. L’Edgerunners update sarà l’ultimo degli aggiornamenti per console old gen. Tra le varie aggiunte che dobbiamo aspettarci, troviamo i combattimenti in auto, aggiunte importanti al sistema di guardaroba e creazione dei personaggi e altro ancora.

L’evento si è concluso con l’annuncio più atteso, Cyberpunk 2077 avrà un nuovo contenuto scaricabile chiamato Phantom Liberty. Si tratta del tanto atteso DLC per il gioco di CD Projekt RED che sarà disponibile a partire dal 2023. Uno degli obiettivi dell’Edgerunners update, infatti, è proprio quello di inserire gli strumenti necessari all’inserimento di questo nuovo DLC. Per tutte le informazioni in merito al futuro dell’open world di CD Projekt RED rimanete sintonizzati sulle pagine di Tom’s Hardware.