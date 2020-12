Cyberpunk 2077: la patch 1.05 migliora il frame rate

Cyberpunk 2077 è uscito lo scorso 10 dicembre entusiasmando tanti utenti, ma deludendo le aspettative dei possessori di console old-gen e mid-gen. Seppur su PS4 Pro e Xbox One X il titolo era sufficientemente giocabile, su PS4 e Xbox One è stato un vero e proprio disastro: tra cali di frame inaccettabili, pop-up invadente e crash continui, molti utenti si sono trovati tra le mani un titolo da accantonare in attesa della disponibilità di console next-gen.

Su console next-gen, anche se non esente da difetti, l’action/RPG di CD PROJEKT RED è una goduria per gli occhi, così come su PC, piattaforma perfetta per sfruttare appieno le potenzialità di questa mastodontica opera. Come promesso dalla software house polacca in un comunicato di scuse e dove offriva la possibilità di un rimborso agli utenti delusi (cliccate qui per approfondire), sono arrivate delle nuove patch attue a migliorare la situazione.

Dapprima la 1.04 e adesso la 1.05, in vista dei due grandi aggiornamenti previsti per gennaio e febbraio del 2021. Ma bando alle ciance e analizziamo insieme i miglioramenti apportati dalla nuova patch! Come mostrato dal video soprastante, la versione Xbox One X del titolo mostra un netto miglioramento sul fronte del frame rate, passando dai 15 fps medi a 30 fps quasi fissi. Per quanto riguarda la risoluzione adesso oscilla tra i 1224p e i 1368p, migliorando parecchio l’impatto visivo.

Su Xbox One base ci sono delle migliorie ancora non entusiasmanti: dagli 11 fps, adesso si passa ai 22 fps; ancora pochi, ma un netto passo in avanti. Riceve un miglioramento l’impatto visivo con una risoluzione che oscilla tra i 720p e i 900p. Sulle console di casa Sony, purtroppo, la patch ha migliorato di poco l’aspetto visivo della versione PS4. Gli utenti PlayStation, perciò, dovranno pazientare un po’. D’altronde gennaio è alle porte e speriamo che il team di sviluppo possa offrire agli utenti ciò che Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto essere fin dal principio.