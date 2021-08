Cyberpunk 2077, la patch 1.3 nasconde dettagli su multiplayer e altri DLC

Soltanto nelle ultime ore CD Projekt Red ha rilasciato una nuova patch di Cyberpunk 2077, al fine di sistemare molti dei problemi ancora presenti nel titolo e aggiungendo anche il primissimo DLC gratuito. Coloro che hanno sempre atteso il titolo ricorderanno però molte delle promesse fatte in passato, come i contenuti aggiuntivi regalati ai giocatori o l’arrivo del multiplayer. Oggi, un utente su YouTube ha analizzato nel dettaglio tutte le novità della patch e i file di gioco, scoprendo alcune novità sui prossimi DLC gratuiti e sul tanto atteso multiplayer.

Lo youtuber Tyler McVicker, che parla di alcune delle promesse fatte dallo sviluppatore e dello stato attuale sulla roadmap, ha analizzato nel dettagli i file interni del gioco ora che è stata applicata la patch 1.3. Di fatti, ha specificato come questo aggiornamento abbia riordinato molti degli elementi del Red Engine. Inoltre, sono cambiati anche i riferimenti al multigiocatore: aprendo l’eseguibile di Cyberpunk 2077 su PC con un software è ora possibile notare una novità interessante.

Lo stato di avvio del gioco che prima prendeva il nome di “CPO”, che stava per Cyberpunk Online, ora è chiamato “Cyberpunk Multi“, facendo quindi riferimento all’attesa modalità. Questa scoperta è molto interessante perché combacia con le recenti affermazioni di CD Projekt Red, secondo cui l’intero comparto multiplayer è stato “riconsiderato”, sebbene non abbia specificato a cosa si riferisse. McVicker crede che questa novità possa che questa modalità è attualmente in sviluppo, al contrario delle affermazioni di molti secondo cui sarebbe stata cancellata.

Inoltre, la patch 1.3 ha introdotto anche alcuni riferimenti riguardo nuovi DLC, che potrebbero giungere con i prossimi aggiornamenti. L’utente specifica anche che le informazioni che possono trapelare tramite datamining sono molto più di queste, ma che date le modifiche al Red Engine ci vorrà tempo per scoprirle tutte. Come sempre, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità su Cyberpunk 2077.