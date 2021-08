Cyberpunk 2077, arriva il primo DLC gratuito insieme alla patch 1.3

Sembra proprio che CDPR stia lavorando in modo più che repentino per riuscire ad arginare i problemi che Cyberpunk 2077 riscontra nelle sue versioni per console e PC. Con uno streaming andato in onda sul canale Twitch personale dell’azienda, si è infatti annunciato che sono in arrivo tantissime novità per il titolo dell’azienda polacca. Non solo una patch che andrà ad aggiustare alcuni dei problemi che vengono ancora riscontrati all’interno del titolo, ma l’1.3 segnerà anche l’arrivo del primo DLC completamente gratuito che andrà ad inserire dei contenuti estetici e delle personalizzazzioni.

Innanzitutto sarà possibile cambiare l’aspetto di Silverhand e dargli finalmente un nuovo taglio di capelli e un outfit completamente nuovo. Il tutto ovviamente sarà selezionabile tramite un menu apposito. Inoltre verranno aggiunte nuove giacche per V, che sarà possibile indossare fin da subito. Il tutto ovviamente è possibile leggerlo anche tramite il tweet ufficiale dell’azienda che ci tiene a specificare che stanno lavorando davvero tanto per far splendere Cyberpunk 2077.

Nella patch 1.3 infatti i cambiamenti che verranno apportati sono tantissimi e il changelog ufficiale della patch sembra davvero un “foglietto illustrativo”. Tra i tanti problemi che verranno risolti abbiamo anche alcuni glitch che ancora oggi non permettevano di accedere o completare alcune parti di missioni secondarie. Come per tutte le patch rilasciate fino ad oggi, anche questa andrà a dare un piccolo boost alle perfomance soprattutto all’interno della città di Cyberpunk 2077.

Patch 1.3 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here's a list of the most notable changes coming in this update: https://t.co/P4BZ9pohBS pic.twitter.com/awBD6KWdAn — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 17, 2021

Nightcity sarà più viva che mai e speriamo che anche i giocatori che giocano sulla vecchia generazione potranno godere di una stabilità e di performance che permetteranno di godersi l’avventura. Ovviamente ancora non abbiamo una data precisa del rilascio della patch, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo aggiornamenti!