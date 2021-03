Cyberpunk 2077: la patch note 1.2 è infinita, ma basterà?

Cyberpunk 2077 è stato sicuramente il gioco più chiacchierato del 2020. L’opera di CD Projekt RED è clamorosa ma non esente da problemi, i quali lo hanno reso un meme vivente per gran parte del suo “breve” periodo di notorietà. Parliamoci chiaro, il titolo risulta essere impressionante se giocato con i mezzi giusti, ma ancora oggi è poco giocabile sulle console di vecchia generazione che ne rovinano inevitabilmente l’esperienza.

Il team polacco ha subito duri attacchi dal pubblico che fino a diversi anni fa la riteneva una delle aziende videoludiche più promettenti di sempre. CD Projekt RED quindi non ha passato certamente un bel periodo anche per il fatto che recentemente ha subito un attacco hacker interno che ha portato ad un problema generale che ha compromesso l’uscita delle patch promesse per il suo Cyberpunk 2077. Proprio in questi minuti però, la società ha svelato la patch note 1.2 con centinaia e centinaia di modifiche annesse, sulla carta insomma il lavoro è pazzesco.

Non staremo ovviamente ad elencarvele tutte, potete andare a vedere il tutto seguendo questo indirizzo, vogliamo però citarvene alcune. La prima che salta all’occhio è “Il raggio di comparsa dell’NCPD quando il giocatore commette un crimine è stato aumentato”, questo vale a dire che lo spawn della polizia è stato leggermente migliorato. Oltre alle varie pezze su determinate missioni è giusto citare molti problemi risolti sulle console old gen.

Il prossimo aggiornamento, che ricordiamo non avere ancora una data ufficiale di rilascio, testimonia come la software house polacca abbia messo mano praticamente su tutto: gameplay, quest, open world, cinematiche, ambientazioni, grafica, audio e animazioni, interfaccia e stabilità. Secondo voi basterà? Vedremo a tempo debito, quando verrà rilasciata una volta per tutte. Vi ricordiamo infine che questa non sarà l’ultimo update, ma è in arrivo a fine anno il corposo upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.