Sono quasi passati due anni dal lancio di Cyberpunk 2077, e sappiamo molto bene tutti quanto fu difficile il primo periodo di vita dell’epopea targata CD Projekt RED. Nel corso del tempo, il titolo è riuscito a migliorarsi grazie al duro impegno da parte del team polacco, e a oggi l’esperienza può essere goduta anche da coloro che avevano abbandonato il titolo. In tutto questo, CD Projekt ha da poco annunciato l’arrivo di una nuova trasmissione che si concentrerà sul futuro del gioco.

L’annuncio è arrivato giusto qualche istante fa, quando CD Projekt RED ha pubblicato sui propri canali social un breve filmato che accompagna l’arrivo di un prossimo evento dedicato a Cyberpunk 2077. L’appuntamento sarà atteso per il prossimo martedì 6 settembre, quindi settimana prossima, quando non solo scopriremo cosa ci riserverà il futuro della più recente IP di CD Projekt, ma avremo informazioni anche sull’anime Netflix Cyberpunk Edgerunners.

La diretta partirà alle ore 17:00, orario italiano, e si potrà seguire sul canale Twitch ufficiale di Cyberpunk 2077. Al momento non sappiamo quali saranno i contenuti che verranno mostrati durante la diretta, ma oltre ai prossimi aggiornamenti correttivi, sappiamo che CD Projekt ha più volte citato di avere tra i piani per il proprio gioco anche un’espansione, un po’ come già avvenuto con il terzo capitolo di The Witcher in passato.

Choooom! There's something new on the horizon – a special episode of Night City Wire!

We will talk about our upcoming anime Cyberpunk: #Edgerunners and what's next for #Cyberpunk2077.

See you on Tuesday, September 6th at 5 PM CESThttps://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/8yobnx18qz

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 2, 2022