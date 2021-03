Cyberpunk 2077, tutte le novità della patch 1.2 in video

Non siete ancora contenti della vostra esperienza con Night City? Beh, allora non potete assolutamente perdervi le ultime novità che CD Projekt ha deciso di condividere con noi e che presto arriveranno con il tanto atteso update 1.2 per Cyberpunk 2077. La vicenda ormai la conosciamo tutti, il titolo non è arrivato al grande pubblico pulitissimo, anzi sono state tante le vicissitudini che si sono poi pian piano calmate con il passare dei mesi. Sta di fatto che finalmente l’azienda polacca torna a farsi viva, in un modo alquanto diverso.

Questa volta ad annunciare alcune delle novità, o per meglio dire “risoluzioni di problemi” che ci aspettano all’interno della patch 1.2, è stata la reporter di N54 News Gillean Jordan. All’interno del notiziario sono stati infatti inserite tutti quei particolari che verranno corretti grazie a questo nuovo update che dovrebbe vedere la luce in questa seconda metà di Marzo. Ovviamente date le ultime vicissitudini del caso che hanno colpito l’azienda sicuramente qualcosa cambierà nella tabella di marcia proposta ad inizio lavori.

Quello che possiamo aspettarci in Cyberpunk 2077 con questa nuova patch è sicuramente un miglioramento all’intelligenza artificiale della polizia, che troppo spesso risultava davvero poco “aggressiva” e in alcuni momenti poco reattiva anche quando si compivano reati davanti ai loro occhi. Inoltre sembra che verrà migliorata anche la qualità della guida. Finalmente forse potremmo dire addio a macchine bloccate sui marciapiedi oppure conficcate all’interno del terreno.

Ovviamente vi consigliamo di vedere il video nella sua interezza che è stato diviso dal team di sviluppo in più parti, proprio per dare anche un piccolo assaggio di come cambieranno le cose. Cyberpunk 2077 ha bisogno davvero di un update miracoloso, i problemi non sono ancora un lontano ricordo e soltanto il duro lavoro di CD Projekt potrà risolvere la situazione. Noi ovviamente vi aggiorneremo non appena sapremo novità sulla data di questo aggiornamento! Intanto non perdetevi il libro dedicato a Night City!