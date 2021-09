Dark Souls doppiato in italiano è realtà! Ecco il trailer della mod

Dark Souls è tra quei titoli che rimarranno sempre nei cuori dei videogiocatori per molteplici fattori. Tra il gameplay ben strutturato e una lore incredibilmente approfondita tutta da scoprire, l’opera riesce a mantenere vivo l’interesse nonostante siano ormai passati ben dieci anni dal rilascio del primo capitolo della saga. Tanti utenti lo ricorderanno come un ottimo passatempo, mentre altri maledicono il giorno in cui hanno premuto sul tasto “Gioca” per la prima volta: fa tutto parte del pacchetto.

L’interfaccia di gioco e i suoi contenuti testuali sono stati tradotti in varie lingue, tra cui ovviamente anche l’italiano, in modo da rendere il titolo più accessibile all’utenza. Ciò che è sempre mancato, però, è il doppiaggio in altre lingue all’infuori di quella originale, disponibile tutt’oggi soltanto in inglese.

Ebbene, pare che noi italiani avremo finalmente la possibilità di poter addentrarci nel mondo del primo capitolo di Dark Souls con un doppiaggio italiano. Avete capito bene: le voci del gioco sono state riadattate nella nostra lingua dal gruppo Unite 101, che ha ridato vita a un titolo così datato, ma sempre attuale. Ovviamente vien da sé che non si tratta di una traduzione ufficiale, bensì di una mod creata dall’utenza del capitolo. Di seguito potete farvi un’idea di come sarà il doppiaggio all’interno dell’opera, con il trailer ufficiale della mod.

La mod in questione si chiama The Italian Mod, e verrà resa disponibile per il download a partire dal 14 ottobre di quest’anno su uno dei siti più noti per contenuti di questo genere, ossia NexusMods. Non ci resta, quindi, che attendere il suo imminente arrivo in soltanto un paio di settimane, per poter goderci il gioco con un livello di immersione differente.