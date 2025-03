Dark Souls: dopo 10 anni arriva la mod per la seamless co-op

La rivoluzione del multiplayer nei giochi FromSoftware continua a prendere piede grazie all'impegno di un singolo modder. La mod "Seamless Co-op", diventata un fenomeno culturale nel panorama videoludico con quasi nove milioni di download per Elden Ring, sta per approdare anche al capostipite della serie Dark Souls.

Questa mod, creata dallo sviluppatore indipendente conosciuto come 'Yui', ha già trasformato radicalmente l'esperienza cooperativa in Elden Ring e Dark Souls 3, eliminando le restrizioni che hanno sempre caratterizzato il multiplayer nei titoli FromSoftware e offrendo un'alternativa che molti giocatori ritengono superiore al design originale.

Dopo il successo ottenuto con le versioni precedenti, Yui ha recentemente annunciato di aver raggiunto "un importante traguardo nello sviluppo della mod Seamless Co-op per Dark Souls: Remastered". Sebbene il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, questa notizia ha generato grande entusiasmo nella comunità, ansiosa di rivisitare l'oscuro mondo di Lordran con un'esperienza cooperativa finalmente senza interruzioni.

Il concetto alla base di Seamless Co-op è semplice ma rivoluzionario: eliminare tutte quelle barriere artificiali che interrompono le sessioni multiplayer nei giochi FromSoftware. Nella versione vanilla di Dark Souls, ogni morte, sconfitta di un boss o teletrasporto costringe i giocatori ospiti a tornare nel proprio mondo, frammentando l'esperienza cooperativa.

Le innovazioni che cambiano tutto

Ciò che rende Seamless Co-op una mod tanto popolare è la sua capacità di preservare l'anima del multiplayer di FromSoftware migliorandone drasticamente la fruibilità. Le sessioni multiplayer persistono dopo eventi che normalmente espellerebbero i giocatori ospiti. La progressione viene sincronizzata tra tutti i partecipanti, garantendo che nessuno rimanga indietro nell'avventura.

Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo l'eliminazione delle aree delimitate che nei giochi originali impediscono ai giocatori di allontanarsi troppo l'uno dall'altro. Inoltre, la mod include modificatori di difficoltà opzionali che consentono di bilanciare l'esperienza in base al numero di partecipanti, evitando che il gioco diventi troppo facile quando si affrontano i boss in gruppo.

Nonostante l'entusiasmo per questa nuova iterazione, Yui ha voluto chiarire che sta continuando a perfezionare anche la versione per Dark Souls 3, attualmente in fase alfa. La dedizione del modder al miglioramento dell'esperienza cooperativa nei titoli FromSoftware è tale da far sperare i fan in un possibile adattamento anche per Dark Souls 2, considerato da molti la "pecora nera" della serie.

Il timing di questo annuncio è particolarmente interessante, considerando che l'imminente DLC Nightreign di Elden Ring promette di introdurre cambiamenti significativi al sistema multiplayer ufficiale. Sembra che FromSoftware stia finalmente prendendo nota delle richieste della community per un'esperienza cooperativa più accessibile e meno frammentata.

Con quasi nove milioni di download solo per la versione di Elden Ring, Seamless Co-op si è affermata come la creazione dei fan più popolare mai realizzata per un titolo FromSoftware. Questo successo straordinario dimostra quanto la community desiderasse un'alternativa al sistema multiplayer tradizionale, pur mantenendo intatto lo spirito che caratterizza questi giochi.