Deadly Premonition 2, voti orribili? Swery mostra una palla

Giusto ieri sono uscite le prime recensioni di Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, uno dei seguiti videoludici più inaspettati dagli appassionati del genere survival horror. Il titolo che porta la firma di Swery, uno dei game designer più controversi del medium, sembra aver già diviso la critica specializzata con dei voti che passano dall’insufficienza piena ad alcuni ben sopra la sufficienza.

Ciò che invece sembra mettere d’accordo tutti però è l’ottimizazione del gioco in esclusiva per Nintendo Switch, che a detta di moltissimi recensori è uno dei punti più bassi dell’esperienza proposta da Deadly Premonition 2 A Blessing in Dsiguise. A poche ore dalla pubblicazione delle recensioni, il game director del gioco Hidetaka “Swery” Suehiro ha voluto pubblicare uno strano video su YouTube che a detta di alcuni utenti è il suo modo di rispondere alle critiche che sono state rivolte alla sua ultima opera.

All’interno del video in perfetto stile Swery dal mood fino alla scelta musicale, possiamo vedere il game director in compagnia della sua inseparabile scimmietta Sharapova intento a lucidare una palla da bowling. La sala da bowling non è una location scelta a caso, dato che è uno dei luoghi visitabili all’interno della cittadina di Le Carrè. Ovviamente gli utenti hanno subito ironizzato sulle critiche ricevute dal gioco affiancando la lucidatura della palla da bowling al lavoro di ottimizzazione fatto sul titolo in uscita su Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise uscirà domani 10 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Cosa ne pensate del criptico video pubblicato da Swery? Siete curiosi addentrarvi nella misteriosa cittadina di Le Carrè e le sue sale da bowling? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.