Death Stranding Director’s Cut: nuove missioni, acrobazie in moto e tanto altro nel nuovo trailer

Nello show dell’Opening Night Live del Gamescom 2021, Kojima Productions ha presentato un esteso gameplay trailer di Death Stranding Director’s Cut, la nuova versione del celebre gioco dell’autore Hideo Kojima con nuovi contenuti extra in esclusiva per PS5.

Il video, presente in basso a questo articolo, ha mostrato un Sam Porter Bridges, protagonista interpretato da Norman Reedus, con uno stabilizzatore volante, un dispositivo che permette al giocatore di fare salti con una propulsione integrata al proprio zaino in modo da portare le consegne più in fretta tra dislivelli elevati. Altri dispositivi che supportano le consegne sono letteralmente un cannone, e un bot munito di sole gambe con una piattaforma cargo dove poter sedersi o posizionare i propri scatoloni.

In Death Stranding Director’s Cut sono disponibili anche nuovi edifici come il poligono di tiro dove poter fare pratica con le proprie armi e abilità. Questo luogo è ideale anche per competere per qualche record in sfide di consegna e shooting. Dalla propria stanza privata inoltre sarà possibile rifare alle boss fight che hanno caratterizzato la propria campagna personale, il tutto esclusivamente per competere in un sistema di ranking e high score globale. Sempre nella stanza di Sam, è possibile anche rilassarsi con un po’ di musica ed energy drink.

La Director’s Cut di Death Stranding aggiunge al gioco anche nuove missioni. Una di quelle disponibili è stata mostrata nel video in alto, ambientata in dei sotterranei con parecchie fasi stealth alla Metal Gear Solid. Proprio in questa missione, Sam dovrebbe scoprire nuovi elementi di trama legati al suo passato. La mappa di gioco si aggiorna anche con nuove sfide, come i salti acrobatici con la moto e interi circuiti con i tanti veicoli disponibili. Il trailer si è concluso con l’apparizione di una strana BT di cui non sappiamo nulla. Death Stranding Director’s Cut sarà disponibile su PS5 il 17 settembre 2021. Per i giocatori che già possiedono Death Stranding sarà possibile aggiornare il gioco sulla nuova console Sony acquistando un upgrade alla Director’s Cut per circa 10€.