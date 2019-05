Death Stranding: un leak del PSN svela il preorder del gioco

Death Stranding è pronto per svelarsi al mondo? Il PSN ha involontariamente condiviso la pagina preorder del gioco e abbiamo scoperto qualche informazione.

Death Stranding è sicuramente il gioco del giorno: dopo tutta una serie di teaser che ci invitavano a “Creare la corda” e a “Aiutare a riconnettere”, e dopo un simpatico balletto di Kojima, è stato avviato uno stream sul canale ufficiale Twitch di Sony PlayStation. Questo ennesimo teaser, che riporta la scritta “Il domani è nelle tue mani”, non di dice nulla di nuovo: fortunatamente, però, il PSN ha avuto un piccolo problema ed è emersa una pagina dedicata al preorder di Death Stranding.

Come potete vedere qui sotto, il gioco proporrà una serie di classici contenuti DLC esclusivi per il preorder. Ci saranno ad esempio un tema dinamico per PS4, un avatar per PSN (un “Chibi Ludens”, ovvero una versione mignon della mascotte di Kojima Productions), oltre a una serie di contenuti in-game in versione dorata (un paio di occhiali da sole, un’armatura, un cappello e un esoscheletro). Viene inoltre riportato che questi oggetti si sbloccano avanzando nel gioco.

È inoltre disponibile una descrizione del gioco, la quale riporta le seguenti parole: “Sam Bridges deve affrontare un mondo trasformato dal Death Stranding. Trasportando quel che resta del nostro futuro nelle sue mani, deve imbarcarsi in un viaggio per riunire questo mondo frammentato.”

Quello che tutti aspettiamo, però, è un vero trailer di gameplay che ci permetta di comprendere appieno cosa abbia immaginato Kojima con il suo team. Ovviamente, anche una data di uscita sarebbe a dir poco gradita e, visto che la pagina di preorder è già pronta, potremmo anche supporre che il gioco sia destinato ad arrivare entro la fine dell’anno. Per ora, l’unica certezza è che il gioco sarà disponibile unicamente su PlayStation 4: diteci, quanto attendete Death Stranding?