Death Stranding, Gamescom 2019: un altro trailer mostra lo scopo del gioco

Death Stranding si dimostra essere uno dei titoli più forti ed attesi durante questa Gamescom 2019. Tornato come protagonista alla manifestazione di Colonia, nella serata di lunedì Hideo Kojima è salito sul palco dell’Opening Night Live e ha mostrato due nuovi trailer ed un video gameplay della sua nuova ed attesissima opera.

Attraverso il suo profilo Twitter, Kojima ha rivelato l’esistenza di un quarto filmato denominato “Briefing“, che è stato mostrato esclusivamente ai partecipanti della fiera tedesca, e che a quanto pare, permette di comprendere meglio gli scopi dell’opera, illustrando in modo più concreto, quale sarà il ruolo del protagonista Sam impersonato da Norman Reedus.

There’s 1 exclusive trailer of DEATH STRANDING called “BRIEFING” showing at Sony PlayStation Booth. It explains what Sam(player) will be doing in the game and I think you’ll understand the more concrete purpose of the game👍🌈🦀🐟🐋🐬☔️💀👶🤩#gamescom2019 #DeathStranding

