Destiny 2, Battle.net rimuove i riferimenti ad Activision

Battle.net, il celebre launcher di Blizzard, ha rimosso qualsiasi riferimento ad Activision nella pagina prodotto di Destiny 2.

Qualche mese fa una vicenda in particolare ha sconvolto il panorama videoludico. Stiamo parlando di quella tra Bungie e Activision, con la software house celebre per aver dato i natali alla saga di Halo che ha abbandonato il publisher dopo solo due titoli. Nel bel mezzo del ciclo di vita di Destiny 2 si è infatti consumata la scissione tra le due aziende, con Bungie che ha preso e si è staccata da Activision, portandosi dietro i diritti del brand. Diritti che, comunque, sono costati, secondo le indiscrezioni, un’ingente quantità di soldi allo studio.

A diversi mesi da tale fatto si è ora aggiunto un nuovo tassello alla vicenda, tassello che va a delineare ulteriormente la situazione attuale. Come molti sapranno, infatti, è il launcher di Blizzard, Battle.net, a rendere disponibili su PC i vari titoli prodotti da Activision, tra cui ovviamente Destiny 2. Proprio sulla pagina del celebre titolo sono stati completamente rimossi i riferimenti che riconducevano al publisher.

Ora Bungie è indicata sul celebre portale sia come developer che come publisher del titolo, rimarcando ulteriormente la rottura della software house con Activision. Destiny 2, inoltre, è elencato tra i prodotti partner di Battle.net, così come del resto anche Call of Duty: Black Ops 4.

Nel frattempo Bungie è al lavoro sul futuro della serie. Come dichiarato da un developer su un forum, infatti: “Attualmente il nostro focus è sulla Stagione dell’Opulenza ma presto saremo pronti a guardare più a fondo nel futuro e a condividere con voi diverse informazioni riguardanti la nuova era di Bungie e Destiny 2″

Ancora poco quindi e potremo finalmente scoprire quali saranno i futuri progetti della celebre software house. Secondo voi, oltre al supporto a Destiny 2, bolle qualcos’altro nella pentola di Bungie? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!