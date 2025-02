Destiny 2: un bug è così bello che Bungie decide di tenerlo e implementarlo

Un bug introdotto dall'aggiornamento Heresy di Destiny 2 a febbraio ha permesso ai giocatori di utilizzare armi esotiche specifiche per classe su tutte le classi. Bungie, lo sviluppatore del gioco, ha deciso di non correggere il bug ma di lasciarlo come nuova funzionalità.

Il bug ha reso possibile utilizzare tre potenti armi esotiche - Edge of Intent, Edge of Concurrence e Edge of Action - originariamente pensate per classi specifiche, su qualsiasi classe di personaggio. Anche alcune spade più vecchie sono diventate utilizzabili in modo trasversale. Invece di correggere il problema, Bungie ha scelto di mantenere questa nuova possibilità di gioco.

"Abbiamo visto alcune grandi celebrazioni con la rimozione di questi vincoli", ha dichiarato Bungie in un post sul blog. "Le nostre prime reazioni erano più orientate a risolvere il problema, poiché vogliamo mantenere forti fantasie basate sulle classi all'interno di Destiny, e la rimozione dei blocchi di classe confonde un po' le acque."

Nonostante le preoccupazioni iniziali sulla coerenza delle animazioni e delle pose dei personaggi, Bungie ha deciso di privilegiare la libertà di espressione dei giocatori. Gli sviluppatori monitoreranno attentamente le prestazioni delle armi per assicurarsi che rimangano bilanciate e più potenti sulla classe per cui erano state originariamente progettate.

Questa decisione apre interessanti possibilità di personalizzazione dei personaggi e di creazione di nuove build. Bungie ha persino suggerito che potrebbe creare in futuro nuove animazioni per Titani e Stregoni ispirate alle fantasie ninja e spadaccino tipiche della classe Cacciatore.

"Nessuna promessa su tempistiche o altro, ma questo ci dà alcuni spazi creativi divertenti con cui lavorare", ha affermato Bungie. "Anche se non sempre guarderemo a strani bug decidendo di supportarli come funzionalità, questo ci è sembrato appropriato!"

Insomma, questa mossa dimostra la volontà di Bungie di adattarsi al feedback dei giocatori e di sfruttare opportunità inaspettate per migliorare l'esperienza di gioco, pur mantenendo un occhio attento all'equilibrio e all'identità delle diverse classi di Destiny 2.

Destiny 2, uscito nel 2017, ha portato numerose innovazioni rispetto al predecessore, tra cui un sistema di classi più definito. Le tre classi principali - Cacciatore, Titano e Stregone - hanno caratterizzato l'esperienza di gioco con abilità e stili di combattimento unici.

La decisione di Bungie di trasformare un bug in una feature non è un caso isolato nel mondo dei videogiochi. Molti giochi famosi hanno beneficiato di errori di programmazione che si sono rivelati interessanti per i giocatori. Un esempio celebre è il "rocket jumping" in Quake, nato come un glitch ma diventato poi una tecnica di gioco standard.