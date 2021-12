Destiny 2 celebra i 30 anni di Bungie con armi a tema Halo

La giornata odierna è molto importante per Halo e tutti i fan del franchise, ma anche Bungie, il team che ha dato i natali alla saga di Master Chief ha da celebrare un qualcosa di molto speciale in questo periodo. Il team di sviluppo compie 30 anni, e per festeggiare questo importante traguardo Destiny 2 sta venendo aggiornato con tutta una serie di contenuti che riprendono i temi di Halo.

Nello specifico si tratta di diverse armi ispirate ad Halo, le quali sono state aggiunte a Destiny 2 come parte dell’evento celebrativo del 30° anniversario di Bungie. Sebbene non siano repliche esatte delle loro controparti che abbiamo imparato a riconoscere in Halo, l’evento include una serie di armi gratuite che includono bocche da fuoco basate su armi di Halo come: Magnum, Battle Rifle ed Energy Sword.

L’evento celebrativo viene lanciato insieme al 30th Anniversary Pack di Destiny 2, che costa 24,99 € e presenta, oltre alle armi, anche un nuovo dungeon più contenuti basati sui precedenti giochi sviluppati da Bungie tra cui Marathon e Myth. I nuovi oggetti cosmetici, inoltre, includono la spada Myth Claymore, le armi leggendarie del primo Destiny, l’esotico Gjallarswift Sparrow, l’armatura a tema Marathon e il lanciarazzi Gjallarhorn.

Bungie è uno degli studi di sviluppo che ha fatto la storia del videogioco, acquisito da Microsoft nel 2000 prima dell’uscita del primo leggendario capitolo di Halo, e separato da Xbox nel 2007 dopo aver aperto una nuova era della compagnia con la saga di Destiny.