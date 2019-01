Devil May Cry 5: nuova demo su PlayStation 4 e Xbox One tra un mese

Devil May Cry 5 uscirà a inizio marzo e l’attesa si sta facendo sempre più difficile per i fan. I giocatori Xbox hanno potuto testare il gioco con una demo, a partire dalla notte dei The Game Awards 2018, ma i possessori PlayStation 4 sono rimasti a bocca asciutta. Capcom aveva promesso l’arrivo di una seconda versione di prova e, finalmente, ci rivela quando sarà disponibile.

La seconda demo sarà scaricabile sia su PlayStation 4 che su Xbox One a partire dal 7 febbraio, ovvero tra un mese esatto. Non si tratta della stessa resa disponibile sulla console Microsoft, ma qualcosa di completamente nuovo. Non sappiamo quali siano i contenuti: possibile che ci permetterà di testare con mano Dante o V, dopo che con la precedente è stato possibile giocare con Nero?

Huge thanks to everyone who downloaded and tried out the #DMC5 Xbox One demo! As of today, it will no longer be available for download, but it's still playable if you have it on your system.

⚡️ A new demo is coming Xbox One and PS4 on Feb 7th! ⚡️ pic.twitter.com/VZLNAL2tAk

