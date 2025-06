La strategia di espansione multimediale di Capcom ha raggiunto un nuovo traguardo significativo, dimostrando come l'industria videoludica moderna possa trarre vantaggio dall'approccio integrato tra gaming e intrattenimento. Devil May Cry 5, il titolo d'azione che ha conquistato critica e pubblico sin dal suo debutto nel marzo 2019 (e che potete acquistare a pochi euro su Instant Gaming), ha superato la soglia dei 10 milioni di copie vendute a livello mondiale, un risultato che consolida la posizione del franchise tra i pilastri dell'offerta Capcom.

L'elemento catalizzatore di questo ultimo sprint verso il traguardo dei 10 milioni è stata la serie animata Netflix, lanciata il 3 aprile 2025 come parte della strategia "Single Content Multiple Usage" della casa giapponese. La produzione ha immediatamente catturato l'attenzione globale, posizionandosi al quarto posto nella categoria "Shows | English" durante la prima settimana di distribuzione con oltre 5,3 milioni di visualizzazioni. In Giappone, il successo si è rivelato ancora più consistente, con la serie che ha mantenuto una posizione nella top 10 per sette giorni consecutivi.

Quando Devil May Cry 5 arrivò su PlayStation 4, Xbox One e PC sei anni fa, pochi avrebbero potuto prevedere la sua longevità commerciale. Il gioco si distinse immediatamente per l'eccezionale qualità del sistema di combattimento. Capcom ha spiegato il successo duraturo puntando sulla "eccezionale esperienza di gameplay" che ha garantito al titolo un supporto costante da parte degli utenti, trasformandolo in quello che l'azienda definisce un "catalog title" di grande successo. L'aggiunta di un nuovo personaggio giocabile ha ulteriormente arricchito l'offerta, fornendo elementi narrativi e d'azione più avanzati che hanno contribuito a mantenere alta l'attenzione anche negli anni successivi al lancio.

Il traguardo dei 10 milioni di unità vendute rappresenta un record assoluto per la serie e proietta Devil May Cry 5 direttamente nella top 10 dei giochi Capcom più venduti di sempre. Considerando che l'intero franchise ha superato i 33 milioni di copie vendute dal debutto del primo capitolo nel 2001, il quinto episodio si conferma come il punto più alto raggiunto dalla saga.

Il successo commerciale di Devil May Cry 5 rende praticamente inevitabile lo sviluppo di un seguito, anche se Capcom mantiene il massimo riserbo sui progetti futuri. L'azienda ha attualmente un calendario di sviluppo particolarmente denso, con il supporto continuo a titoli già pubblicati come Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6, oltre ai nuovi progetti annunciati di recente come Resident Evil: Requiem e il misterioso Pragmata, finalmente rivelato dopo anni di silenzio.