Diablo 2 Resurrected sarà il remake dei sogni, Blizzard ascolta i fan

Il remake Diablo 2 Resurrected avrà cambiamenti sostanziali rispetto al suo gioco originale, ma anche rispetto alla alpha che Blizzard ha fatto giocare ad alcuni fortunati nello scorso mese di aprile. Tali cambiamenti deriverebbero proprio dai feedback dei giocatori che gli sviluppatori hanno raccolto durante queste fasi di test. In questo articolo potete leggere tutto quello che sappiamo finora di gameplay e classi.

Proprio in questi giorni Blizzard ha pubblicato un post sul suo sito ufficiale dove analizza approfonditamente le lezioni imparate dalla Technical Alpha di aprile. Dopo circa 20 anni dal lancio di Diablo 2, il gioco sta per risorgere dalle sue ceneri e gli sviluppatori vogliono che abbia un appeal moderno senza intaccare troppo la nostalgia dei suoi giocatori. Per questo motivo Blizzard si è dedicata molto ad ascoltare i feedback dei suoi giocatori prima del rilascio su PC e console previsto per il prossimo settembre.

Uno dei cambiamenti più richiesti e che verranno resi realtà con i prossimi beta test di Diablo 2 Resurrected è quello dell’aggiunta di 2 tab in più per lo stash condiviso, in modo da aumentare lo spazio dell’inventario e fare sempre più posto al loot dei nemici. “Questo cambiamento permetterà ai giocatori di organizzare meglio il loro bottino su tre schede di spazio di archiviazione (100 slot ciascuna) e di conservare molti più oggetti.”

Molti giocatori si erano lamentati di aver subito attacchi e conseguenti danni durante caricamenti di aree, per questo Blizzard si sta concentrando a risolvere anche questo bug. Nel frattempo, gli sviluppatori di Diablo 2 Resurrected si stanno anche impegnando ad aggiornare gli effetti grafici, sia per quel che riguarda le azioni in gioco, sia per quel che concerne l’interfaccia. In particolare, per la UI sono stati ripensati alcuni colori, cercando di far risaltare di più le posizioni dei vari elementi sullo sfondo grigio. È stato aggiunto anche un cronometro per tenere traccia delle proprie sessioni.

Mentre si attende Diablo 4 e mentre Diablo 3 è ancora molto giocato, Diablo 2 Resurrected sarà rilasciato ufficialmente il 23 settembre 2021 su PC, PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per i più curiosi, il prossimo beta test è previsto nel mese di agosto.