Sono ormai passate diverse settimane da quando Diablo Immortal è stato pubblicato, e subito la community si è divisa in chi è riuscito ad apprezzare il titolo e chi lo ha aspramente criticato. Sappiamo molto bene come tanti giocatori hanno accolto Immortal quando venne presentato anni fa, ma sebbene alcuni si sono dovuti ricredere dell’effettiva qualità del gioco, altri hanno continuato a sottolineare alcune problematiche.

Oltre a una serie di critiche rivolte alla monetizzazione del titolo, Diablo Immortal si è presentato i primi giorni con una serie di bug che ne hanno minato l’esperienza. Col passare del tempo, però, c’è chi è riuscito ad affezionarsi al gioco, e proprio uno di questi appassionati ha proposto su Reddit un quesito che potrebbe animare una discussione. Il giocatore in questione, conosciuto in rete con il nickname ‘Dreadbladee’, è arrivato al punto di dire che Immortal è il gioco perfetto per i casual gamer.

Come possiamo leggere all’interno del post pubblicato di recente, questo giocatore sottolinea come, secondo la sua prospettiva, Diablo Immortal funzionerebbe meglio se i giocatori andassero a ignorare alcune delle meccaniche portanti del gioco e tutto il comparto di monetizzazione. Facendo così c’è la possibilità che chi si approccia al gioco senza grandi pretese possa godersi tale esperienza come una semplice distrazione quotidiana.

“Credo che Blizzard abbia creato il gioco perfetto per i casual gamer senza nemmeno rendersene conto. Per quanto riguarda la monetizzazione, è ovviamente un pasticcio, per usare un eufemismo, ma in realtà mi fa risparmiare denaro. Spendo solo qualche dollaro sul Battle Pass e sono felice con l’enorme mucchio di piccole ricompense e cosmetici. Il fatto che tutto in questo gioco abbia un limite di cap lo rende fantastico per me. Fondamentalmente significa che le circa 2 ore che posso dedicargli ogni giorno sono sufficienti per fare tutto quel che mi serve. Dopo aver chiuso tutto, posso disconnettermi in pace e sapere che non mi sto perdendo nulla di importante”, questo è quanto ha dichiarato questo giocatore. Siete d’accordo?