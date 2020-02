Diablo Immortal entrerà in fase alpha quest’anno

Lo scorso giovedì Activision Blizzard ha tenuto la propria conferenza finanziaria riguardo al quarto trimestre del 2019. Oltre a discutere della parte economica, le due compagnie hanno parlato anche di alcune proprie IP. Blizzard ha approfittato dell’occasione per dare qualche informazioni in più su Diablo Immortal, il titolo per dispositivi mobile parecchio discusso fin dal momento della sua presentazione.

Il presidente di Activision Blizzard, Coddy Johnson ha dichiarato che Diablo Immortal “entrerà nella fase alpha intorno alla metà di quest’anno”. Ciò significa che alcuni giocatori potranno avere un contatto più diretto con il titolo mobile, per dispositivi Android e iOS, all’incirca durante il prossimo periodo estivo.

Nella sezione dedicata alle domande della conferenza, il CEO Bobby Kotick ha indicato che l’azienda ha condotto dei test interni sul gioco. Kotick afferma inoltre che i prossimi test Alpha saranno preziosi in quanto il feedback dei giocatori contribuirà a offrire “quella che sarà un’esperienza mobile di Diablo davvero fantastica”.

Nonostante una presentazione accolta molto male dagli appassionati, Diablo Immortal sta segnando la propria strada, con Blizzard che sta lavorando al titolo con impegno, per riuscire a riottenere la fiducia dei giocatori attualmente poco interessati al progetto. Quanto siete curiosi di provare l’Alpha di Diablo Immortal? fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.