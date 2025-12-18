Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere una nuova avventura che mescola supereroi, strategia e commedia sul posto di lavoro. Dispatch, il titolo sviluppato da AdHoc Studio che ha già conquistato giocatori su PlayStation 5 e PC, si appresta a sbarcare sulle console Nintendo con un annuncio che fa particolarmente discutere: il gioco sarà disponibile sia per l'attuale Switch che per la nuova Switch 2, prevista per il 29 gennaio 2026. Una mossa strategica che dimostra come gli sviluppatori stiano puntando forte sulla continuità della piattaforma giapponese.

Il progetto porta la firma creativa degli autori di Tales from the Borderlands e The Wolf Among Us, garanzia di qualità narrativa per chi conosce questi titoli. La trama ribalta le convenzioni del genere supereroistico: il protagonista Robert Robertson, noto come Mecha Man, si ritrova improvvisamente senza la sua tuta meccanizzata dopo uno scontro con il suo nemico giurato. Costretto ad abbandonare la vita da eroe in prima linea, deve accettare un impiego decisamente più prosaico presso un centro di coordinamento per supereroi.

La particolarità del gioco risiede nel suo approccio gestionale combinato con elementi narrativi profondi. I giocatori non vestiranno i panni di un combattente, ma di un coordinatore che deve riabilitare ex supercriminali trasformati in eroi. Ogni decisione, dalla conversazione informale durante la pausa caffè alle emergenze sul campo, influenza le dinamiche narrative e le relazioni con i membri del team.

Essere un eroe non significa necessariamente indossare un mantello

Dal punto di vista ludico, Dispatch integra una mappa strategica dove valutare le emergenze in corso e decidere quali eroi inviare sul campo. Il sistema richiede di bilanciare rischi e benefici, sapendo che ogni scelta può avere ripercussioni durature sulla squadra e sulla città. Parallelamente, occorre gestire gli aspetti più umani del roster: ogni personaggio porta con sé peculiarità, difetti e un bagaglio personale che va compreso per mantenere la coesione del gruppo.

Il cast vocale rappresenta un vero punto di forza della produzione, con nomi provenienti da diverse aree dell'intrattenimento. Spiccano Aaron Paul di Breaking Bad, Laura Bailey nota per i suoi lavori in The Last of Us II, e Jeffrey Wright che il pubblico italiano ricorda per ruoli cinematografici in film come The Batman e Casino Royale. La presenza di personalità del web come Jacksepticeye e MoistCr1TiKaL testimonia l'attenzione degli sviluppatori verso un pubblico più giovane e digitalmente nativo.

Per quanto riguarda la distribuzione su Nintendo eShop, i pre-ordini sono già attivi con uno sconto del 10% che porta il prezzo a 26,99 dollari. Un dettaglio significativo per i consumatori: chi acquisterà la versione per l'attuale Switch riceverà gratuitamente l'aggiornamento per Switch 2, eliminando il timore di dover pagare due volte per lo stesso titolo. Il gioco ha completato la sua prima stagione su PlayStation 5 e PC lo scorso novembre, con l'episodio finale pubblicato il 12 del mese.

La proposta di AdHoc Studio si distingue nel panorama videoludico per la sua capacità di fondere generi apparentemente distanti: la narrazione ramificata tipica delle avventure grafiche moderne, elementi strategici di gestione delle risorse e un tono umoristico che alleggerisce tematiche altrimenti serie. Il tutto ambientato in una Los Angeles contemporanea dove i supereroi sono professionisti con contratti di lavoro e problemi quotidiani, un'interpretazione che strizza l'occhio alle recenti riflessioni sulla figura dell'eroe nella cultura pop.