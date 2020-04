DOOM Eternal in 4K e Ray-Tracing: ecco il confronto tra la versione vanilla e la mod

MassiHancer, anche noto su YouTube come AD Massicuro, ci propone una nuova mod di alta qualità. In questo caso il gioco che ha subito un trattamento di restyling grafico è DOOM Eternal, il capolavoro di id Software e Bethesda. Il lavoro fatto dal modder italiano non introduce effetti HDR o di contrasto, ma effetti grafici più complessi in post-processing con l’aggiunta di Ray Tracing, di riflessioni realistiche con miglioramenti all’illuminazione, alle ombre, alla tassellation e a molti altri dettagli del gioco.

Massicuro ha usato Reshade, gli RT Shader Beta di Pascal Glitcher e alcuni shader personalizzati per potenziare gli effetti di illuminazione sia delle luci dirette sia di quelle indirette (Global illumination). Il risultato sono ombre più realistiche e tridimensionali grazie anchge a un migliore utilizzo dell’ambient occlusion. Ha anche cercato di migliorare la tassellation di alcuni terreni, rocce e di vari materiali. Non può mancare inoltre un color grading di alta qualità per rendere più realistici e profondi i colori.

Il video su DOOM Eternal è inoltre stato realizzato in modo leggermente diverso rispetto a quanto ci ha abituato MassiHancer. Ci sono delle comparazioni grafiche fino a 2 minuti dove inizia un piccolo gameplay, dove si notano in movimento molti effetti in Ray Tracing della Mod.

Dopo un’altra carrellata di ambienti in cui si compara la versione originale Vanilla in 4k con la Mod, al minuto 3:45 inizia un lungo Gameplay che interessa il livello “PHOBOS” presentato all’E3 questa volta molto più ricco di effetti in ray tracing e riflessioni.

All’inizio del video è possibile notare l’effetto “pelliccia migliorata” (o “Better Fur”) presente sul boss a terra, un effetto molto simile alla tecnologia “NVIDIA Hairworks”. Infine è stato aggiunto il Blur Gaussiano (l’effetto utilizzato nella Nave aliena di Crysis nel 2007) e molti altri effetti filmici tra cui la profondità di campo.

La mod viene eseguita a 45 FPS 4K con una RTX 2080 Ti: MassiHancer afferma però che con un poco di ottimizzazione e con il rilascio degli RT Shader finali riuscirà a portare il tutto a 60 fps.