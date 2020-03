DOOM Eternal, la Guida Completa

Dopo un attesa sconfinata, DOOM Eternal è emerso dalle fucine infernali di id Software portando con se un carico di demoni, collezionabili e segreti grande quanto un Aracnotron. Urge quindi una guida per raccogliere giocattoli, pagine del Codex, vite extra, Rune, Cristalli delle Sentinelle, Mod Bot, Cheat Code e tutto quello che serve al vostro DOOM Guy per abbattere un Mancubus come fosse un povero zombie. Eccovi la nostra guida completa a DOOM Eternal che vi mostrerà dove trovare tutto, ma proprio tutto quello che è nascosto nel gioco.

Dai seguenti link potrete avere accesso alla guida ai collezionabili del gioco. Una guida missione per missione della campagna principale dove evidenzieremo dove trovare e come raccogliere tutti i collezionabili:

Missione 1: Inferno sulla Terra (13 Totali)

Missione 2: Exultia (15 Totali)

Missione 3: Base dei Seguaci (17 Totali)

IN ARRIVO…

Se invece volete andare direttamente ai trucchi di DOOM Eternal e scoprire come attivarli ecco la nostra guida dedicata:

Cheat Code, dove trovarli e come attivarli

Per sbloccare la potentissima arma segreta di Doom Eternal che porta il nome di Unmaykr bisognerà trovare invece le 6 Chiavi Empiree che la celano nella Fortezza del Destino:

Sbloccare Unmaykr, l’arma segreta del gioco

DOOM Eternal è il tanto atteso ritorno delle avventure del DOOM Guy e delle sue battaglie contro i demoni. Il seguito perfetto del capitolo del 2016 che continua proprio dal punto in cui eravamo rimasti 4 anni fa: alla ricarica del fucile pronto per essere asfaltare il prossimo demone!

Come avrete capito la storia di DOOM è totalmente accessoria in un titolo che fa del gunplay il suo cuore pulsante. In questa nuova avventura avrete modo di sparare contro qualsiasi cosa, abbattere creature enormi e grondanti di sangue e trovare anche il tempo di ammazzare qualche demone importante. Insomma avrete davvero ogni occasione per far arrabbiare di brutto l’inferno.

L’incrocio tra arena shooter e FPS classico funziona e regala un’esperienza profonda ed esaltante, se stavate cercando un titolo capace di portarvi direttamente nel cuore dell’azione lo avete trovato. DOOM Eternal è frenesia allo stato puro, dove le uniche pause concesse sono quelle per ricaricare la vostra arma.