DOOM Eternal è già un successo di pubblico su Steam

Capolavoro doveva essere e capolavoro è stato: dopo una lunghissima attesa DOOM Eternal è finalmente sbarcato sulle nostre piattaforme di gioco in modo fragoroso, regalandoci un’avventura veramente memorabile e che si candida fin da ora ad essere una delle migliori di questo 2020.

DOOM Eternal in questi primi giorni dal lancio ufficiale si è rivelato poi essere non solo un successo per la critica, ma anche di pubblico, con migliaia se non milioni di giocatori che hanno già acquistato l’ultima fatica di id Software e Bethesda. Un successo assolutamente prevedibile e che rende onore alla grande qualità del titolo stesso.

Il DOOM Slayer è tornato più cattivo che mai.

A denotare tali buonissimi risultati da parte di DOOM Eternal sono ad esempio le steam charts, con le statistiche del titolo id Software che hanno raggiunto nella giornata di ieri, ossia quella del lancio ufficiale, dei risultati davvero notevoli. Il 20 marzo, infatti, a essere contemporaneamente in gioco sul nuovo episodio di DOOM erano ben 105.000 giocatori, il triplo di quanto fatto segnare dal capitolo del 2016 ai tempi.

Un successo che, come dicevamo poco fa, è assolutamente meritato. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “DOOM Eternal è la quinta essenza dello sparatutto, un nuovo punto di partenza per il genere e un chiaro candidato al gioco dell’anno 2020. Mai un’incertezza, mai un dubbio, il gioco id Software e Bethesda convince e stupisce dall’inizio alla fine, offrendo al giocatore decine di ore di contenuti, evolvendo il precedente capitolo in un prodotto praticamente quasi perfetto, dove gameplay, level design, colonna sonora si uniscono in un connubio qualitativo sorprendente. DOOM Eternal è un’autentica esperienza d’intrattenimento che abnega le classiche storie d’autore per concentrarsi sul vero cuore pulsante: l’azione cruda, violenta, frenetica e semplicemente esagerata”