DOOM Eternal, un video mostra ben 45 diverse esecuzioni

Nonostante sia stato rimandato di qualche mese DOOM Eternal continua a convincere e avvincere stuoli di videogiocatori con uno stile unico ed irresistibile, tanto violento quanto dannatamente ammaliante. Uno dei maggiori punti di forza dell’attesa opera di id Software e Bethesda, ma anche dell’ottimo DOOM 2016, sono in particolar modo le varie esecuzioni, un tripudio di sangue capace di mandare in visibilio qualsivoglia fan della celebre saga.

Proprio per celebrare tale truculenta meccanica, e ingannare almeno in parte l’attesa che ancora ci separa da DOOM Eternal, è stato recentemente rilasciato un breve ma scoppiettante video gameplay contenente la bellezza di ben 45 diverse esecuzioni.

Come avete potuto osservare qui sopra si tratta di un esplosione di sangue e violenza, il tutto in pieno stile DOOM.

Esecuzioni a parte DOOM Eternal sembra promettere decisamente bene e fin da ora si candida ad essere uno dei titoli più spettacolari di questo 2020. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Il seguito di DOOM 2016 punta dritto a divenire lo sparatutto della generazione, un connubio di esaltazione, frenesia, meraviglia; uccidere demoni ed esplorare non è mai stato così soddisfacente e quando si pensa di essere arrivati al punto di aver visto tutto, ecco che il gioco ci mette dinanzi ad altre sfide ancora più ostiche, a nemici più incredibili, a livelli più strutturati. Tra musica, art e level design e un comparto tecnico sontuoso, DOOM Eternal vuole mettere l’accento su questo 2020, sottolineando la sua infernale presenza in un anno che promette di essere davvero indimenticabile.”

DOOM Eternal arriverà il prossimo 20 marzo su Xbox One, PlayStation 4 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch non ha ancora una data di lancio definitiva.