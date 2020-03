DOTA 2: Valve cancella ufficialmente l’evento EPICENTER Major

Risulta ormai all’ordine del giorno parlare della pandemia con la quale il mondo si sta confrontando. Questa specifica situazione ha sicuramente toccato in maniera negativa svariati lati dell’industria e dell’economia mondiale. Non risulta assente di problematiche neanche il ramo degli eSports che in queste ultime settimane ha subito dei duri colpi. Sempre più publisher tendono a rimandare o cancellare eventi dedicati ai principali giochi della scena competitiva. Ad aggiungersi a questa enorme lista di cancellazioni e rimandi (vista la situazione mondiale) è Valve e il suo DOTA 2.

Durante il prossimo maggio la compagnia americana avrebbe svolto un noto evento dedicato alla scena eSports, ovvero l’EPICENTER Major. Il torneo in questione avrebbe coinvolto svariati nomi del panorama, ma date le attuali circostanze mondiali, Valve si è ritrovata costretta a cancellare (almeno per il momento ) l’evento. Il tutto è stato confermato sul profilo Twitter dedicato a DOTA 2.

After careful consideration of the current state and trajectory of the Covid-19 pandemic, as well as the health risk that this presents to competitors, staff and fans alike, we have made the difficult decision to cancel to the 4th minor and major tournaments of the DPC season.

— DOTA 2 (@DOTA2) March 15, 2020