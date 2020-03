Dr. Disrespect non abbandonerà Twitch, firmato un contratto che lo lega alla piattaforma

Solamente una settimana fa vi avevamo parlato della decisione di non abbandonare Twitch da parte della nota streamer Pokimane. Oggi, un’altro pilastro della piattaforma di streaming di Amazon ha annunciato di essersi legato al sito con un contratto di esclusività, parliamo di Dr. Disrespect. Con questa decisione, il famoso streamer continuerà a proporre le proprie trasmissioni sul canale Twitch che si è costruito in questi ultimi anni.

L’accordo, che sembri portare diversi milioni di dollari all’anno nelle tasche dello streamer, va a controbilanciare quella che è ormai una forte concorrenza portata dall’altra piattaforma di streaming di Microsoft, ossia Mixer, che l’anno scorso ha investito diversi milioni per aggiudicarsi creatori di contenuti come Ninja e Shroud. Stando alle prime dichiarazioni di Dr. Disrespect, il contratto che lo legherà esclusivamente a Twitch avrà una durata di diversi anni, e la somma che gli è stata proposta ha una dimensione tale da poter cambiare la vita a chiunque.

Streaming to billions around the world, only on @Twitch pic.twitter.com/nwfsjDJCWj — Dr Disrespect (@drdisrespect) March 12, 2020

All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di The verge, Dr. Disrespect ha dichiarato: “Quando ho inziato a trasmettere in streaming non potevo pensare a una cosa simile. Se ci pensavo non potevo far altro che credere di star sognando in grande. Per me è abbastanza scioccante, la ricompensa è un qualcosa che ti cambia la vita”.

Attualmente il canale Twitch di Dr. Disrespect può vantare di un totale di oltre 4 milioni di iscritti e le visualizzazioni in diretta delle sue trasmissioni sono in costante crescita. Una crescita che non farà altro che aumentare dato che per i prossimi anni il noto streamer baffuto rimarrà inamovibile su Twitch. Cosa ne pensate degli “acquisti” che sta facendo Twitch contro le altre piattaforme di streaming?