Pokimane non ha alcuna intenzione di lasciare Twitch per altre piattaforme di streaming

Mentre molti streamer famosi hanno lasciato Twitch per andare a trasmettere su altre piattaforme, una delle più note streamer del sito di proprietà di Amazon, Pokimane ha annunciato di aver firmato un accordo pluriennale per rimanere a fare le proprie dirette su Twitch. I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma la ragazza è la più seguita streamer femminile su Twitch con oltre 3,9 milioni di follower, ed è stata a lungo un pilastro per la piattaforma, avendo iniziato la sua attività nel 2013.

Dopo aver annunciato questa notizia, Pokimane ha voluto lasciare le seguenti dichiarazioni. “Da quando ho iniziato la mia carriera su Twitch sei anni fa, la piattaforma mi ha sempre offerto incredibili opportunità per creare contenuti e connettermi con persone di tutto il mondo. La community di streamer su Twitch e la community che ho creato attorno al mio canale, significano entrambe molto per me. Voglio continuare ad avere un impatto sul mondo dello streaming, e credo che non ci siano altri posti al di fuori di Twitch che abbiano l’infrastruttura e gli strumenti che mi permetteranno di farlo.”

Stando a Twitch, l’obbiettivo della piattaforma in questo momento è quello di mantenere il maggior numero dei propri talenti come la stessa Pokimane. Michael Aragon di Twitch ha dichiarato a tal proposito che “Creatori come Pokimane stanno guidando il futuro dello streaming, e non potremmo essere più entusiasti del fatto che Twitch sarà la sua casa per gli anni a venire.”

Mentre Twitch è stata una delle prime piattaforme streaming, con l’avvento di nuovi concorrenti come Mixer, Facebook Gaming e YouTube, molti dei creatori hanno inziato ad abbandonare il sito di streaming di Amazon per approdare su nuovi lidi. L’esempio più lampante è stato quello di Ninja, che ha deciso di passare a fare le sue dirette esclusivamente su Mixer. Cosa ne pensate della decisione di Pokimane nel rimanere su Twitch per i prossimi anni a venire?