Dragon Age si mostra ai TGA, ecco trailer e primi dettagli

Per quanto potrebbe sembrare strano sono già passati 6 anni dall’ultimo capitolo di Dragon Age. In questo lungo periodo Bioware non è riuscita a seguire un percorso lavorativo proprio tranquillo, ritrovandosi spesso e volentieri in mezzo a dei casini. Ricordiamo ancora tutti il dolore provocato dalle prime versione di Mass Effect Andromeda e sicuramente ci fa ancora male il ricordo di un certo Anthem. Proprio dopo quest’ultimo progetto pensavamo di assistere ad una sorte piuttosto tragica, temendo addirittura la chiusura della nota software house.

Tuttavia con il passare dei mesi siamo riusciti a tirare un sospiro di sollievo. Come ben saprete ormai Bioware è impegnata da diverso tempo con un certo Dragon Age. Dopo diversi mesi di silenzio e qualche teaser mostrato di tanto in tanto (a dire il vero manco così spesso), l’azienda sembra aver deciso di mostrarci qualche primo dettaglio più concreto. Proprio durante i TGA (il noto show hostato da Geoff Keighley) Bioware ha svelato al mondo un primo trailer esclusivo dedicato al gioco.

Stando a quanto visto nel trailer il nuovo capitolo di Dragon Age potrebbe non essere un sequel diretto. Infatti il titolo del gioco non mostra nessuna numerazione, facendoci intendere che Bioware potrebbe essere intenzionata a rebootare la saga. Le prime immagini mostrano tutta la magia di Thedas e delle sue creature (tra cui i leggendari draghi).

Non sappiamo ancora con certezza quando il prossimo capitolo di Dragon Age sarà bello che finito, tuttavia qualcosa ci fa pensare che non manca tantissimo. Ci auguriamo veramente di rivedere la qualità emblematica della serie anche in questo nuovo capitolo. Sopratutto ci auguriamo un progetto migliore rispetto al tanto dimenticabile Anthem. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo annuncio! Siete contenti di questi primissimi dettagli? Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!