Questa non è un’esercitazione: Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è stato annunciato completamente a sorpresa qualche ora fa, mandando in estasi i tantissimi fan della serie di picchiaduro cult nata in generazione PlayStation 2. È tutto vero, la saga che prende il suo nome dal più famoso torneo presente nell’universo di Dragon Ball sta per tornare dopo la bellezza di sedici anni di attesa, ma scopriamo come è stato presentato questo nuovo gioco e quali sono le prime informazioni a riguardo.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella scorsa nottata durante il Dragon Ball Games Battle Hour 2023, evento che si è tenuto a Las Vegas. In questa circostanza Bandai Namco ha mostrato il primo teaser trailer di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Il filmato si apre con una vera e propria botta di nostalgia, mostrandoci spezzoni di combattimenti dei vecchi titoli della serie, i quali vengono mostrati su un televisore a tubo catodico.

In seguito le scene si spostano su una nuova versione di Budokai Tenkaichi che mette bene in mostra un Goku che si trasforma in Super Saiyan Blue, evoluzione arrivata nella più recente serie Dragon Ball Super. Il tutto si chiude con la frase “A new Budokai Tenkaichi begins“ lasciandoci con la certezza che finalmente, dopo sedici anni di lunga attesa, i fan di questa serie di picchiaduro potranno tornare a vivere uno dei franchise più amati e giocati su PlayStation 2.

Oltre al primo teaser del gioco, sappiamo solamente che il nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è attualmente nelle sue prime fasi di sviluppo. Questo significa che ci vorrà tempo e molta pazienza da parte dei videogiocatori prima di vedere qualcosa di nuovo e di più concreto su questa produzione.

