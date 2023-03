Ci sono aggiornamenti circa le produzioni manga e anime di Dragon Ball, la storica opera ideata da Akira Toriyama che non conosce confine. Tutt’altro poichè la serie celebrerà i suoi 40 anni nel 2024 e i primi festeggiamenti si stanno materializzando con le illustrazioni dei colleghi mangaka del maestro Toriyama.

Dragon Ball: aggiornamenti su manga e anime

In merito all’anime, ricordate i rumor che volevano la produzione di un nuovo anime indipendente dall’attuale filone narrativo che confluisce nella serie di Dragon Ball Super? Ebbene, secondo le ultime dichiarazioni del regista del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, Chikashi Kubota, invitato al Japan Expo Sud 2023, non sarebbe a conoscenza di progetti in produzione al momento, portando venti di sfiducia attorno a mesi e mesi di voci di insider anche spesso accreditati circa l’attualità del franchise. Il regista ci tiene a precisare nella dichiarazione che qualora ne fosse stato al corrente, avrebbe senz’altro posticipato tutti gli altri incarichi ai quali stava già lavorando.

In tal senso lo stesso regista (fra gli altri ruoli ha anche prestato il suo contributo alla prima stagione di One-Punch Man) ha colto la palla al balzo e confessato che è interessato, assieme al produttore di Dragon Ball Super: Super Hero (Norihiro Hayashida), a realizzare il remake dell’anime storico di Dragon Ball se Toei Animation un giorno decidesse di farlo.

Per la cronaca precisiamo che le voci indicavano la partecipazione di Akira Toriyama e di Naohiro Shintani (character designer del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly). L’annuncio era previsto per la fine del 2022, ma non è mai giunto nulla di tutto ciò. Anzi, diversamente, ciò che è arrivato a dicembre, e che ha riguardato Toriyama, è stato l’annuncio dell’adattamento anime di Sand Land, ispirato ad uno dei fumetti del repertorio del maestro giapponese.

D’altro canto non c’è da abbattersi poichè Akio Iyoku, responsabile di Dragon Ball Room e personalità vicina alle produzioni Dragon Ball, ha comunque reso noto che il prossimo lavoro di Dragon Ball è già in produzione. Molto probabilmente riguarderà la continuity di Super e non lo scenario originale, seppur, ora come ora, Super ha superato cronologicamente Dragon Ball Z con il finale di Dragon Ball Super: Super Hero (come dichiarato da Toriyama stesso).

In merito al manga, invece, ci spostiamo verso Dragon Ball Super, l’attuale serie disegnata da Toyotaro. Si apprende che dopo i primi tre capitoli focalizzati sul prequel del già citato Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo (91°), in uscita il marzo 2023, darà inizio all’adattamento manga del lungometraggio stesso.

Nei tre capitoli prequel, l’88, 89° e 90°, Goten e Trunks in età matura vivono la loro vita quotidiana e nuove scorribande. E’ possibile leggerli gratuitamente in lingua inglese ufficialmente su MANGA Plus.

Ecco una breve sinossi dedicata alle attali vicende manga:

L’Armata del Fiocco Rosso fa finalmente la sua mossa! Riuscirà Piccolo a fermare i loro intenti? Assieme al suo storico allievo Gohan, il duo sarà il protagonista!!

Dragon Ball Super: Super Hero è uscito nei cinema italiani il 29 settembre 2022 per Crunchyroll.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

Dragon Ball Super Hero

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato, Dragon Ball Super: Super Hero, è arrivato nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. Nelle sale cinematografiche italiane è uscito il 29 settembre 2022 per Crunchyroll.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 87, con i primi 84 scritti raccolti in 19 volumi. Il manga ha concluso l’arco narrativo de “Granola, il Sopravvissuto” e si appresta ad avviarne uno nuovo il 20 dicembre 2022.

L’edizione italiana del manga di Dragon Ball Super è affidata a Star Comics con i primi 18 volumi già disponibili per l’acquisto. Recuperate su Amazon Dragon Ball Super 18.