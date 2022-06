Erano oramai due anni che si vociferava il suo arrivo e alla fine è successo davvero. Dragon’s Dogma 2 è realtà. L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento dedicato al gioco e ha di fatto confermato non solo le voci di corridoio, ma anche il leak del database di Nvidia, che già in passato si è rivelato essere una vera e propria fonte di anticipazioni corrette, come l’arrivo di God of War per PC.

DRAGON'S DOGMA DARK ARISEN_20170425090535

L’annuncio è arrivato da Itsuno, creatore del gioco e di quello che è diventato un vero e proprio franchise in grado di arrivare su tutte le piattaforme e anche su Netflix, con un adattamento anime. Purtroppo niente dettagli in merito. Itsuno e il suo team di sono semplicemente premurati a dire che sì, il gioco è attualmente in sviluppo. Al momento dunque non è possibile sapere a cosa stiano lavorando e quali saranno le caratteristiche del gioco, ma la sola conferma è sicuramente sufficiente a tranquillizzare i fan.

Prima del grande reveal, Itsuno ha raccontato la genesi del primo capitolo. “Lavoravo a un gioco action-RPG, ma da poter giocare online. A quel punto mi hanno spostato a lavorare su Devil May Cry e solamente dopo il terzo capitolo avevamo deciso di rispolverare quell’idea”, le parole di Itsuno dichiarate nel video lanciato nel video celebrativo. Alla fine tutto ciò che è successo dopo è storia: Dragon’s Dogma diventerà un vero e proprio gioco di culto, con tantissimi fan e un seguito talmente grande da aver convinto Capcom alla realizzazione del secondo capitolo.

Piattaforme di destinazione, dettagli sulla trama e soprattutto video di gameplay sono stati grandi assenti della serata di oggi, ma non è escluso che Capcom non decida di mostrarlo per la prima volta in uno dei prossimi eventi come Tokyo Game Show 2022 o ai The Game Awards 2022. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul gioco.