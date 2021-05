Dragon’s Dogma 2 è in sviluppo con il RE Engine, secondo un insider

Non è una novità che Capcom si sia ripresa nel mercato del videogioco, aumentando di molto la sua reputazione agli occhi degli utenti soprattutto grazie a una lunga serie di titoli di spessore. Tra questi potremmo pensare a opere come Devil May Cry V, Monster Hunter World, Resident Evil 2 e 3, il recente Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, e la lista procede. Il publisher è riuscito così a dare nuova vita a tante IP negli ultimi anni, e pensare che abbia deciso di riservare lo stesso trattamento anche ad altre meno conosciute non è poi così strano come potrebbe sembrare.

Proprio questa è la ipotesi che ha ripreso uno dei leaker più noti tra le community: Dusk Golem è tornato a farsi sentire, rivelano che Capcom ha dei piani per riportare in auge anche il franchise di Dragon’s Dogma. Secondo lui, Dragon’s Dogma 2 è “al 100%” in sviluppo con il RE Engine, segnale che la compagnia ha voluto sfruttare l’ottimo motore grafico per dare nuova vita alla storica serie.

Gli amanti dei titoli di Capcom conosceranno ormai molto bene l’insider, che aveva più volte rivelato alcune informazioni sui giochi della serie di Resident Evil, tra cui dei dettagli su Village rivelatosi poi reali. Secondo quanto affermato da Dusk Golem, “è abbastanza sicuro poter affermare che la maggior parte dei giochi Capcom che non siano porting, remasters o che utilizzano un engine per una specifica motivazione, stanno ora usando il RE Engine. Dragon’s Dogma 2 sta usando al 100% il RE Engine, ma non è una cosa sorprendente che direi”.

It's pretty safe to assume most Capcom games that aren't ports, remasters, or very specifically using an engine for one reason or another will be using RE Engine. Dragon's Dogma 2 100% is using the RE Engine, but that's not a surprising thing I'd say. https://t.co/jDE0qlCue9 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 22, 2021

Non avendo neanche una conferma ufficiale dell’esistenza di Dragon’s Dogma 2, non possiamo ancora dire con assoluta certezza se le affermazioni dell’insider possono essere considerate affidabili. Ad oggi, Capcom ha dimostrato comunque di tenere in considerazione il franchise pubblicando assieme a Netflix una serie animata. Per questo motivo, potrebbero esserci delle possibilità di vedere un annuncio del titolo durante l’E3 2021. Voi cosa ne pensate? Avete giocato il primo Dragon’s Dogma? Fatecelo sapere con un commento!