Dreams: annunciata ufficialmente la data d’uscita

In questa generazione di console Sony ha decisamente saputo offrire alla propria utenza un variegato numero di esclusive uniche. Tra tutti le varie opere First Party il progetto dei Media Molecule sicuramente risulta il più interessante. Dreams già dai suoi primi “concept” riusciva a dare l’intero potere creativo ai vari giocatori, per far loro sperimentare (ed ovviamente dar vita a) opere ludiche a dir poco uniche. Dopo una prima fase di accesso anticipato ecco che il gioco è pronto a debuttare in maniera ufficiale su PS4.

Durante lo State of Play di oggi siamo venuti a scoprire la data d’uscita ufficiale di Dreams. Il gioco arriverà in esclusiva PS4 durante il prossimo 14 Febbraio. A ufficializzare questa notizia è stato un trailer dedicato che ci ha mostrato anche le varie potenzialità dietro al titolo. Il filmato in questione cerca di radunare una “compilation” di creazione uniche che sfruttano i “tool” di Dreams.

I giocatori potranno ricreare opere già conosciute (come per esempio WipeOut) o dar vita a vere e proprie opere (possibilmente mai viste prima). Sicuramente questo nuovo “concept” di videogioco riuscirà a diversificare il panorama videoludico attuale, spingendo i vari giocatori ad sfruttare la loro creatività. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!