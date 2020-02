Dreams: Red Dead Online ricreato con una divertente sorpresa

Dreams si è ormai ritagliato un cospicuo numero di appassionati dalla sua uscita. Il titolo, rilasciato lo scorso 14 febbraio, è un “gioco” sviluppato da Media Molecule e pubblicato da Sony. Mettiamo tra virgolette il termine perché a tutti gli effetti Dreams è qualcosa di più di un classico gioco. Attraverso un tutorial più o meno difficile, Potremo vedere realizzare le nostre idee creando a tutti gli effetti il videogioco dei nostri sogni, oltre ovviamente a poter provare le opere di altri utenti rendendolo tecnicamente infinito. Potete leggere la nostra recensione più dettagliata a questo indirizzo.

Se stamattina vi abbiamo parlato di un ragazzo che ha creato un open world prendendo spunto da The Legend of Zelda e Spyro adesso vi dimostreremo come la mente umana possa essere a dir poco stupefacente e scoprire che nel mondo esistano persone a dir poco geniali. RikisCafe ha creato questo “pezzo d’arte” che, certamente, solo le persone che giocano a Red Dead Online capiranno davvero. Qui di seguito potete gustarvelo.

Incredibile vedere quanto questa sia una creazione estremamente semplice ma efficace. In sintesi impersonerete un cowboy il quale potrà essere controllato per un paio di secondi fino a quanto non vedrete davanti ai vostri occhi il messaggio di disconnessione del titolo targato Rockstar Games. In queste settimane vi abbiamo parlato di quanto Red Dead Redemption 2 sia stato aggiornato con il passare del tempo e quanto la sua controparte online venga tutt’oggi giocata da milioni di persone in tutto il mondo, tuttavia i problemi di disconnessione e di lunghissimi caricamenti sono ancora presenti. Se però, tali problemi portano a creazioni del genere, possiamo chiudere un occhio e perdonare l’azienda statunitense.

Cosa ne pensate di questo video? State giocando a Dreams? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre per tutte le novità e le creazioni degli utenti del gioco targato Media Molecule vi invitiamo a seguire le nostre pagine.