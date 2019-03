Dualshock 5: le immagini sarebbero false

Le immagini del Dualshock 5 emerse recentemente paiono essere un falso: questo è quello che afferma Jason Schreier attraverso ResetEra!

Questa mattina vi abbiamo riportato delle immagini di un presunto controller per PlayStation 5. Questo Dualshock 5, potenzialmente in versione dev kit, era nel complesso molto simile a un qualsiasi controller, se non per il fatto che montava un touchscreen dove, nel Dualshock 4, è presente il touchpad. Come vi avevamo detto, vi era la possibilità che si trattasse di un falso e, ora, scopriamo che potrebbe veramente essere questo il caso.

Tramite ResetEra, Jason Schreier, famosa firma di Kotaku e insider dell’industria videoludica, ha affermato che le immagini non altro se non un falso ben confezionato. Schreier avrebbe chiesto conferma a delle persone di sua conoscenza e il responso sembra essere stato negativo.

Ovviamente non si tratta di una dichiarazione ufficiale da parte di Sony PlayStation, ma Schreier ha più volte fatto luce su rumor e speculazioni di varia natura. Nel novembre 2018 era stato svelato un brevetto Sony che parlava della presenza di un touchscreen sul Dualshock 5: questo falso si è semplicemente basato su quell’idea.

Sottolineiamo che questo non significa che il Dualshock 5 non includerà un touchscreen, ma semplicemente che queste specifiche immagini non sono di un vero controller creato da Sony. L’idea di uno schermo touchscreen è interessante, anche se poco pratica e dispendiosa a livello energetico.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere delle novità ufficiali da parte di Sony. Speriamo non ci sia da attendere troppo per scoprire cosa si cela realmente dietro il nome “PlayStation 5”. Diteci, siete dispiaciuti che si siano rivelate un falso, oppure era esattamente quello che speravate?