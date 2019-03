PS5 controller: è questo il nuovo Dualshock?

PS5 pare ogni giorno più vicina: ora, scopriamo delle immagini che mostrano quello che pare essere il nuovo controller di Sony.

Ogni giorno che passa percepiamo la nuova generazione di console sempre più vicina. Sia che si tratti di Xbox che di PlayStation, siamo tutti curiosi di scoprire cosa abbiano in serbo per noi le grandi compagnie. Microsoft, tra le due, sembra quella maggiormente pronta a farci vedere qualcosa di concreto, forse all’E3 2019, se ascoltiamo i rumor, con l’annuncio di ben due console. PS5, invece, è maggiormente avvolta nel mistero. Ora, possiamo scoprire qualcosa di nuovo, ma non direttamente sulla console: recentemente, sono state condivise alcune immagini di un potenziale controller PS5.

Iniziamo subito dicendo che questi sono rumor e potrebbe tranquillamente trattarsi di falsi, ma comunque non fa male vedere di cosa si tratta e giudicare con i propri occhi. Le informazioni condivise con le immagini indicano che non si tratta dell’effettivo Dualshock incluso nella confezione di PS5, quanto di una sua versione per sviluppatori, data all’interno dei dev kit.

Una prima caratteristica che salta subito all’occhio è lo schermo touch che si porrebbe come una sorta di evoluzione del touchpad del Dualshock 4. Le sue funzioni potrebbero essere molteplici: come mostrato nell’immagine, si potrebbe trasformare in una tastiera per scrivere messaggi, velocizzando un processo che tramite controller è particolarmente lento. A livello ludico potrebbe essere utilizzato per visualizzare informazioni secondarie legate alla partita in corso: spostare lo sguardo verso il controller ci allontana dall’azione a schermo, quindi è difficile immaginare un’applicazione nei giochi action e frenetici, ma in titoli dal ritmo più pacato potrebbe diventare un’interessante aggiunta (immagine un gioco narrativo con un personaggio che ha uno smartphone sul quale arrivano messaggi scritti o video: ci si potrebbe interagire direttamente sul controller).

Per il resto, la forma è abbastanza simile a qualsiasi altro controller moderno: sempre ammesso che le immagini siano vere, è altamente probabile che la versione per i giocatori sia molto meno spigolosa e più snella. Un primo dubbio, però, sarebbe legato al consumo della batteria e al costo: lo schermo al centro, per quanto possa essere di qualità non eccelsa, farebbe lievitare il prezzo di questo ipotetico nuovo Dualshock per PS5: già ora i controller non costano poco e chi ne voglia un secondo o abbia necessità di sostituire il primo, dovrebbe mettere in conto una spesa significativa. Lo ripetiamo: questi sono solo rumor e le nostre sono pure speculazioni; diteci, però, cosa ne pensate? Credete sia vero o no?