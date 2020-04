DuckTales QuackShots era un pesce d’aprile, ecco cosa hanno dichiarato però gli sviluppatori

Il primo aprile è ormai alle nostre spalle, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e leccarci le ferite di questa lunga battaglia di fake news. Proprio ieri vi avevamo parlato di DuckTales QuackShots presunto remake del titolo uscito nel lontano 1991 per Sega Mega Drive, ebbene, seppur molto veritiero, si trattava dell’ennesimo pesce d’aprile. FDG Entertainment, i creatori di Monster Boy, nella giornata di ieri hanno postato una serie di screenshots relativi al loro presunto nuovo progetto, ricevendo ovviamente migliaia e migliaia di condivisioni e commenti.

La domanda che si sono fatti un po’ tutti è stata “ma DuckTales QuackShots è vero?“Purtroppo per il momento no secondo gli sviluppatori, i famosi screenshots diffusi sono però stati prodotti come parte di un progetto da proporre proprio a Disney per lo sviluppo di un remake del titolo uscito 29 anni fa, purtroppo l’azienda del topo più famoso del mondo non ha concesso i diritti ed il progetto di FDG Entertainment è così svanito.

Thank you for the overwhelming feedback on our #DuckTales Quackshot screens. We worked hard on a legit pitch to Disney but unfortunately never got the license. It would've been a shame to bury the material so it became this years #AprilFools. Maybe someday Disney will reconsider? pic.twitter.com/oLzikKds4u — FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020

Gli sviluppatori hanno così deciso di fare un test, di pubblicare quindi alcuni screenshots il giorno del primo di aprile per vedere la reazione del pubblico, non tanto quindi per prendere in giro il pubblico quanto per dimostrare a loro ed alla Disney quanto fosse importante un progetto di questo calibro. Come abbiamo detto poco fa, la reazione ovviamente è stata assolutamente positiva, e questo potrebbe portare Disney a fare dietro front visto che a tutti gli effetti il progetto in questo momento è in mano a lei.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sareste interessati a DuckTales QuackShots? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le notizie relative a questo possibile progetto futuro.