Dying Light 2, svelati i requisiti PC: avete l’hardware necessario per il Ray Tracing?

Con l’entrata in fase gold, sappiamo già che non ci saranno ulteriori rinvii per quanto riguarda Dying Light 2: Stay Human. Il gioco arriverà regolarmente su tutti gli scaffali digitali e non l’8 febbraio 2022 e mentre ci avviciniamo alla release, Techland ha deciso di svelare i requisiti tecnici per PC. Il team di sviluppo polacco però non si è limitato a lanciare solo i minimi e i raccomandati, ma ha lanciato ben 4 configurazioni richieste per far funziona il tutto.

Già, perché nel 2021 (o nel 2022, se preferite) pur con la carenza di GPU dovuta allo shortage di semiconduttori, oramai quasi tutte le schede in circolazione supportano in qualche modo il Ray Tracing. Parlare dunque di requisiti minimi e raccomandati forse non basta più ed è per questo che Techland è solamente l’ultima delle case di sviluppo che decide di svelare l’hardware raccomandato di Dying Light 2: Stay Human dividendololo in più segmenti, che coinvolgono proprio l’ultima, grande innovazione tecnologica. Scopriamo tutti i requisiti poco più in basso:

Requisiti minimi (Ray Tracing Off)

Performance: Full HD 30 FPS

Qualità: Bassa

CPU: Intel Core i3-9100/AMD Ryzen 3 2300X

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 560 4GB

OS: Windows 7

Requisiti raccomandati (Ray Tracing Off)

Performance: Full-HD 60 FPS

Qualità: Alta

CPU: Intel Core i5-8600K/AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB/AMD Radeon RX Vega 56 8GB

OS: Windows 10

Spazio di archiviazione: 60GB SSD

Requisiti minimi (Ray Tracing ON)

Performance: Full HD 30 FPS

Qualità: Bassa con RT

CPU: Intel Core i5-8600K/AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB

OS: Windows 10

Spazio di archiviazione: 60GB SSD

Requisiti raccomandati (Ray Tracing ON)

Performance: Full HD 60 FPS

Qualità: Alta con RT

CPU: Intel Core i5-8600K /AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB

OS: Windows 10

Spazio di archiviazione: 60GB SSD

Sicuramente senza RT Dying Light 2: Stay Human è comunque in grado di girare su una vasta gamma di sistemi. Per quanto riguarda invece la tecnologia Ray Tracing, purtroppo, non è ancora così. Ci vorranno ancora un po’ di anni prima di poterla ottimizzare e renderla dunque alla portata di tutti coloro che non dispongono di sistemi hi-end.