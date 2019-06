E3 2019 Tales of Arise svelato da un leak

Un massiccio leak ha molto probabilmente rovinato i piani di Bandai Namco per l'E3 2019: svelato anche il nuvo jRPG Tales of Arise.

Non devono assolutamente essere delle ore facili a casa di Bandai Namco. Un enorme leak ha infatti svelato diversi annunci del publisher, alcuni di essi anche decisamente consistenti e importanti, come quello che vi abbiamo riportato qui. Tra le varie voci uscite ve n’è inoltre una riguardante Tales of Arise, ultimo episodio della celeberrima saga Tales of. Una fuga di notizie veramente notevole che sta scuotendo l’intera community in queste ultime ore prima dell’inizio dell’E3 2019.

L’esistenza di questi progetti e dei relativi screenshot è stata svelata da delle informazioni presenti su un server di Bandai Namco e comodamente raggiungibili attraverso un URL pubblico. Seguendo tale indirizzo si trova una lista dei vari titoli, ognuno di essi con le relative informazioni e immagini. Un’errore non di poco conto, che ha probabilmente rovinato i piani dell’E3 2019 al publisher nipponico.

Parlando ora in particolare di Tales of Arise sono molte le informazioni disponibili. Il titolo è infatti attualmente in lavorazione per PS4, Xbox One e PC e si baserà sul celebre motore grafico Unreal Engine 4. Tales of Arise sarà un Dynamic Action RPG e presenterà un battle system rinnovato ma comunque fedele al classico gameplay della saga.

Ha fatto inoltre capolino anche una breve sinossi della trama. Il titolo sarà ambientato su due diversi pianeti: Dahna e Rena. Il secondo in particolare ha governato sul primo per gli ultimi 300 anni, derubando il pianeta delle risorse e gli abitanti della dignità. Le vicende narrate cominceranno con due eroi, provenienti dai due diversi mondi, che cercheranno di cambiare il loro destino e creare un nuovo e migliore futuro.

Vi invitiamo a restare su queste pagine per scoprire tutte le novità dell’E3 2019. Che ne pensate di questa notizia, questo Tales of Arise è di vostro gradimento?