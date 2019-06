E3 2019 From Software: Elden Ring è il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Sekiro, secondo un leak

L'E3 2019 è alle porte e tutti attendiamo novità sul nuovo gioco di From Software e George R.R. Martin: un leak ci dice che si chiamerà Elden Ring.

L’E3 2019 è qui, a manciate di ore di distanza. Questa sera avremo modo di scoprire le ultime novità di Electronic Arts con il suo EA Play, ma la vera prima grande conferenza sarà quella di Microsoft, di domenica. Le novità attese sono tante, sia first party che third party. Tra i tanti nomi in ballo, c’è anche quello di George R.R. Martin che, normalmente, poco centrerebbe con i videogame. Come gli appassionati sanno, invece, i rumor vogliono lo scrittore al lavoro su un titolo in collaborazione con FromSoftware.

Le indiscrezioni più recenti indicano un gioco dark fantasy (quindi in perfetta linea con lo stile delle precedenti opere della società), fondato sulla cultura celtica e anche con più personaggi giocabili. Ora, però, arriva una dichiarazione di un famoso insider, ZhugeEx, noto sia su Twitter che su ResetEra. L’utente ha condiviso un’immagine del gioco (un logo, o qualcosa di simile probabilmente) e ha affermato che si tratta di un “mondo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin”. Il nome di questa nuova creazione sarebbe “Elden Ring” e sarebbe un titolo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ovviamente è solo un rumor, non si tratta di un’informazione ufficiale: come sempre, però, più ci si avvicina a un evento e più le fonti sono autorevoli, più è facile cedere all’hype e credere che sia tutto vero. La soluzione in realtà è molto semplice, attendere ancora qualche giorno (qui date e orari) e vedere cosa sarà annunciato. Per ora diteci, cosa ne pensate di questo “Elden Ring”? L’E3 2019 è diventato più interessante?