Siamo quasi alla conclusione di questo E3 2021, ma prima di tirare le somme di questo nuovo evento losangelino in formato digitale abbiamo ancora qualche conferenza da seguire. Qualche istante fa è andato in ondo il più recente Capcom Showcase, all’interno del quale sono stati fatti alcuni annunci che andremo a riassumervi in questo articolo. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme quali sono stati i protagonisti di questo evento.

E3 2021 Capcom Showcase: tutti i giochi annunciati

Resident Evil Village DLC

L’E3 2021 di Capcom si apre con Resident Evil Village. Nello specifico viene confermato che il team di sviluppo ha inziato a sviluppare dei nuovi DLC proprio per questo ottavo capitolo principale della saga. Sfortunatamente non è stato svelato ancora nulla, ma Capcom ha promesso di rilasciare maggiori informazioni nel corso dell’anno.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Torniamo a vedere un ennesimo nuovo trailer per Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Il Capcom Showcase di questo E3 2021 è un’occasione in più per vedere nuovi spezzoni di gameplay del titolo in arrivo il prossimo 9 luglio.

Monster Hunter Rise

C’è spazio anche per Monster Hunter Rise, con il prossimo 24 giugno che verrà rilasciato un nuovo aggiornamento ricco di nuove missioni, eventi e oggetti estetici.

The Great Ace Attorney Chronicles

L’occidente sta per godere finalmente di The Great Ace Attorney Chronicles, l’iterazione classica che ci fa vivere una marea di nuovi casi su cui indagare. Ci viene ricordata, infine, la data di lancio di questo titolo della saga, ovvero il prossimo 27 luglio.

L’E3 2021 di Capcom si è concluso con una parentesi dedicata all’eSport di Steet Fighter. Qual è stato il titolo che ha saputo entusiasmarvi di più di questo Capcom Showcase?