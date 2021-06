E3 2021: Ubisoft Forward, tutti i giochi annunciati

Ci siamo, l’E3 2021 è cominciato e siamo pronti a ricevere nuove informazioni su tutti i progetti videoludici in arrivo da qui ai prossimi mesi. Tra le molteplici compagnie che prenderanno parte alla fiera digitale non poteva mancare anche Ubisoft. Sappiamo già quali sono alcuni di titoli futuri della compagnia francese, ma tramite il nuovo evento Ubisoft Forward abbiamo potuto dare un’occhiata anche ad alcune novità.

Ubisoft Forward: tutti i giochi annunciati

Rainbow Six Extraction

L’ex Rainbow Six Quarantine si ripresenta con il nuovo nome ufficiala, ovvero: Rainbow Six Extraction. Gli operatori conosciuti in Siege ritornano all’interno di questo nuovo gioco dagli elementi decisamente più horror e dai tratti PvE coop.

Rocksmith+

La saga musicale di Rocksmith sta per ricevere una nuova inattesa iterazione. Con Rocksmith+ verrete chiamati a spolverare le vostre chitarre e a strimpellare su alcune delle tracce rock più iconiche della storia della musica.

Riders Republic

Lo Ubisoft Forward di questo E3 2021 è l’occasione perfetta per dare una nuova occhiata a Riders Republic. Mountain Bike, Snowboard, paracadutismo sono solo alcuni degli elementi portanti di un gioco sportivo che mischia tantissime competizioni e mood. Preparatevi quindi, dato che Riders Republic è in arrivo il 2 settembre 2021.

Rainbox Six Siege

L’evento Ubi di questa sera ci mostra anche alcuni degli aggiornamenti su Rainbox Six Siege. Lancio su Google Stadia e cross play tra piattaforme PlayStation e Xbox sono tra le novità più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Just Dance 2022

Immancabile la presenza del nuovo Just Dance 2022, con il nuovo capitolo del gioco musicale che promette, come al solito, di far muovere gli appassionati della serie.

Assassin’s Creed Valhalla

Di Assassin’s Creed Valhalla manca ormai solo una manciata di informazioni sui prossimo DLC, e l’E3 2021 è stata l’occasione perfetta per conoscere qualche novità sull’espansione dedicata all’assedio di Parigi. Infine, c’è stato anche spazio per un breve teaser sul prossimo DLC, sebbene, per il momento, non abbiamo alcun nome ufficiale, ma solo una promessa di nuove informazioni prossimamente.

Far Cry 6

Dopo aver visto un nuovo filmato, torna a mostrarsi anche Far Cry 6. Presentato anche il supporto post lancio, che sarà tutto incentrato su delle mini avventure in cui impersoneremo i villain storici della saga.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

In molti ci speravano, e l’annuncio è arrivato proprio questa sera; Mario + Rabbids Sparks of Hope è realtà. Il sequel del crossover di successo tra Mario e i folli Rabbids arriverà su Nintendo Switch nel 2022.

Avatar Frontiers of Pandora

Finalmente, dopo anni dal primo annuncio, vediamo per la prima volta qualcosa del gioco di Avatar in sviluppo. Avatar Frontiers of Pandora si mostra con un bel trailer in engine, che ci svela che il titolo uscirà nel 2022.

Con il primo trailer del gioco su Avater si conclude questo nuovo Ubisoft Forward. Qual è stato l’annuncio che vi ha entusiasmato di più?