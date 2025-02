Dragon Age Veilguard: per EA è un flop perché non è un live service (sì, avete capito bene)

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha dichiarato che Dragon Age: The Veilguard (acquistabile su Amazon) non ha raggiunto i risultati commerciali sperati, nonostante un'esecuzione tecnica "impeccabile" (sempre secondo loro). Il gioco è stato lanciato nel terzo trimestre fiscale dell'azienda, non soddisfacendo le aspettative finanziarie.

Secondo Wilson, il pubblico attuale cerca sempre più "mondi condivisi e un coinvolgimento più profondo". In breve, pensano che gli utenti vogliano soltanto giochi live service.

"Dragon Age ha avuto un lancio di alta qualità ed è stato ben valutato dalla critica e da coloro che hanno giocato; tuttavia, non ha risuonato con un pubblico sufficientemente ampio in questo mercato altamente competitivo", ha affermato Wilson.

Negli ultimi anni, i giochi live service di successo hanno generato incassi nettamente superiori rispetto ai titoli AAA tradizionali. Tuttavia, l'industria appare ormai satura di questo tipo di produzioni, rendendo difficile per i nuovi titoli emergere.

Non tutti i giochi non-live service sono destinati all'insuccesso commerciale. Un esempio recente è Baldur's Gate 3, un GDR tradizionale che ha venduto oltre 15 milioni di copie o Black Myth Wukong o Starfield o tantissimi altri single player. Quindi è evidente che forse... i problemi sono altri.

Nel caso specifico di Dragon Age: The Veilguard, va considerato che, nonostante i pareri positivi citati da Wilson, il gioco ha ricevuto anche numerose critiche negative, dividendo il pubblico e i fan della serie.

Onestamente noi crediamo che il problema non sia minimamente il fatto che non sia un live service, anzi. Più che altro, quando si sviluppa un'esperienza single player, soprattutto incentrata sulla narrazione e sulle storie, forse sarebbe meglio lavorare in maniera più attenta sullo script. La storia di Veilguard è infatti un miscuglio di elementi poco interessanti, insieme a dialoghi (e su questo ci sono pochi dubbi) davvero disastrosi.

Speriamo che questa folle idea non porti EA a trasformare Mass Effect 5 in un live service senza né capo né coda.